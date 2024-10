Berlin/München

Nicht alle Forderungen erlaubt

Neue Wohnung in Aussicht? 6 Fakten rund um Abstandszahlungen

Von dpa/tmn

i Ihr Vormieter zieht aus und nimmt nicht alle Möbel mit? Dann kann er dafür grundsätzlich einen fairen Abschlag verlangen. Darauf einlassen müssen Sie sich aber nicht. (zu dpa: «Neue Wohnung in Aussicht? 6 Fakten rund um Abstandszahlungen») Foto: Markus Scholz/DPA

Mist: Die Wohnung überzeugt bei der Besichtigung auf ganzer Linie, aber der Vormieter versalzt die Suppe, weil er für die Einbauküche 5000 Euro will. Was beim Abschlag zulässig ist – und was nicht.