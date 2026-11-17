Schnee und Kälte verzögern den Hausbau nicht automatisch - ein vereinbarter Fertigstellungstermin zählt weiterhin. Für Bauherren aber wichtig: auf die konkreten Formulierungen im Vertrag achten.

Berlin/Lüdinghausen (dpa/tmn) – Frost, Schnee und eisige Temperaturen: Im Winter sind Bauarbeiten oft besonders herausfordernd. Dank moderner Baustoffe, Bauheizungen und Schutzmaßnahmen kann der Bau am Eigenheim aber oft trotzdem weitergehen. Damit Qualität, Fertigstellungstermin und Kosten nicht leiden, sollten Bauherren mit dem Bauunternehmer im Vertrag konkrete Regelungen treffen.

Geklärt gehören laut Rechtsanwalt Ali Moukalled, der auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein ist, folgende Fragen: Welche Arbeiten fallen überhaupt in die Wintermonate? Wer trifft welche Schutzmaßnahmen, etwa das Heizen, Lüften und technische Trocknen (auch an den Wochenenden)? Und: Wer kommt für die Kosten der Geräte und deren Betrieb auf?

Stromkosten können bei Einsatz von Heizgeräten explodieren

Steht im Vertrag das Wörtchen «bauseits», organisieren und bezahlen Bauherren Baustrom und Bauwasser in der Regel selbst – inklusive Einrichtung und Miete für möglicherweise benötigte Verteileranlagen. Sind im Winter Bauheiz- und Bautrocknungsgeräte im Einsatz, kann das den Stromverbrauch ordentlich in die Höhe treiben. Ali Moukalled rät Bauherren, das entsprechend einzukalkulieren und festzuhalten, wie der Verbrauch erfasst und abgerechnet wird.

Beispiel gefällig? Ein elektrisches Heizgerät mit einer Leistungsaufnahme von 9 Kilowatt braucht unter Volllast bei zehn Stunden Betrieb 90 Kilowattstunden. Bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent je Kilowattstunde addiert sich alleine das auf 27 Euro pro Tag.

Haben Bauunternehmer und Bauherr einen konkreten Fertigstellungstermin im Vertrag festgehalten, dürfe das Wetter auch nicht ohne Weiteres als Begründung für eine Verzögerung herhalten, sagt Ali Moukalled. «Ist die VOB/B vereinbart, ein Regelwerk für Bauverträge, gilt Witterung, mit der bei Angebotsabgabe normalerweise zu rechnen war, ausdrücklich nicht als Behinderung», so der Rechtsanwalt weiter.

Etwas anderes gelte nur bei außergewöhnlicher, für den Bauunternehmer nicht absehbarer Witterung oder Kälte. Langjährige Wetteraufzeichnungen für die Region helfen Moukalled zufolge bei der Einordnung.

Verzögerungen sind mitzuteilen und zu begründen

Treten aufgrund des Wetters tatsächlich Behinderungen am Bau ein, muss der Bauunternehmer das unverzüglich schriftlich mitteilen. «Bauherren sollten sich erläutern lassen, welche Arbeiten seit wann ausfallen», rät Moukalled. Waren die Arbeiten ursprünglich vor dem Winter geplant, sollten sie sich zudem erklären lassen, warum sie sich verschoben haben.

Ist der Bauunternehmer, nicht das Wetter, schuld am Verzug, muss er auch für etwaige Mehrkosten geradestehen, die Bauherren dadurch entstehen. Haben diese etwa bereits die Wohnung gekündigt, sollten sie darum Rechnungen für die Zwischenunterkunft, die Möbellagerung und die zusätzlichen Umzugskosten aufbewahren und finanziellen Ausgleich vom Bauunternehmen fordern.