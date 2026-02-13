Wintersportler sind hart im Nehmen. Einen auffallenden Beweis dafür liefern bei den Olympischen Spielen in den italienischen Alpen zwei Langläufer.

Tesero (dpa) – Johannes Hoesflot Klaebo hat mit seinem achten olympischen Langlauf-Gold Historisches geschafft, Hingucker des Tages aber waren andere. Bei Sonnenschein und Temperaturen deutlich über null Grad kamen beim Briten Andrew Musgrave und John Steel Hagenbuch aus den USA im Freistil-Rennen über 10 Kilometer offenbar Frühlingsgefühle auf. Beide verzichteten auf den sonst obligatorischen Langlauf-Anzug. Stattdessen liefen sie in Tesero nur mit dem Nummern-Leibchen über ihrem nackten Oberkörper durch den Schnee.

Musgrave ist mit seinem Bauchfrei-Outfit sogar Wiederholungstäter. Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld war der 35-Jährige auch schon «oben ohne» über 15 Kilometer klassisch angetreten. Dass er damals in diesem Rennen den achten Platz belegt hatte, war offenbar für ihn ein gutes Omen.

In Tesero kam der seit Jahren beste britische Langläufer auf den sechsten Platz und hatte lediglich 30,1 Sekunden Rückstand auf Sieger Klaebo. Nicht ganz so schnell war Hagenbuch. Der 24-Jährige wurde 14. und war 1:04,6 Minuten langsamer als der norwegische Langlauf-Star, der sein achtes Olympia-Gold gewann und damit zu seinen Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf) aufschloss.