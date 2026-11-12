Sie können bohren, malern, sägen? Super! Doch deshalb beim Bau oder der Sanierung des Eigenheims einiges in Eigenleistung erledigen - das kann nach hinten losgehen. Was Werkler wissen sollten.

Ahrensburg (dpa/tmn) – Wer Geld sparen will, werkelt selbst: Was einfach klingt, kann beim Bauen und Sanieren ganz schön daneben gehen. Denn persönliches Engagement von Laien stößt schneller an Grenzen, als viele glauben, warnt der Verband Privater Bauherren (VPB). Und das kommt nicht immer günstiger, im Gegenteil.

Denn um finanziell davon zu profitieren, muss die sogenannte «Muskelhypothek» schließlich auch den Anforderungen entsprechen, «sonst wird es wegen selbst verschuldetem Pfusch nachher noch teurer», so Herbert Oberhagemann vom VPB.

Manchmal braucht's den Meister

Versuchen Sie also im Vorfeld Ihre Fähigkeiten wirklich realistisch einzuschätzen – oder einschätzen zu lassen, etwa mit Hilfe eines Bausachverständigen. Und bedenken Sie: Nicht alle Arbeiten sind für Heimwerker geeignet, auch dann nicht, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten mitbringt, aber nicht die offizielle Qualifikation dafür. «Dies ist etwa bei Elektroinstallationen der Fall, auch bei der Montage von Trink- oder Abwasserleitungen, sanitären Objekten wie WC oder beim Einbau der Heizungsanlage», erklärt Herbert Oberhagemann.

Dennoch: Auch für Laien gibt es Möglichkeiten, sich beim Bau des eigenen Hauses einzubringen. Ohne bautechnische Kenntnisse können Sie etwa selbst ihren Garten anlegen. Und auch beim Tapezieren und Streichen kommen viele Laien zum gewünschten Ergebnis. Machbar für begabte Heimwerker kann laut VPB auch der Einbau der Fußbodenbeläge sein. Wer sich mehr zutraut, kann selbst Fliesen verlegen. Beim Einsetzen von Zimmertüren sollte man hingegen vorsichtig sein: Hier wird laut VPB von manchen unterschätzt, wie präzise diese Arbeit ausfallen muss.

Warten aufs Loslegen – wenn der Plan durcheinander gerät

Nicht vergessen sollte man bei Eigenleistungen außerdem den Zeitfaktor. Der wird oftmals unterschätzt. Zum einen benötigt man als Laie für die Arbeiten oft deutlich länger als man kalkuliert hat. Zum anderen läuft auch sonst am Bau nicht immer alles, wie geplant. Abläufe ziehen sich in die Länge. Und dann muss man womöglich umplanen. «Nicht selten verschiebt sich das Zeitfenster für die Eigenleistung nach hinten», so Oberhagemann, «und der für die Arbeiten geplante Urlaub verstreicht, ehe begonnen werden kann».

Sie möchten dennoch selbst Hand anlegen beim Eigenheim? Dann sollten Sie auch beim Rechtlichen exakt vorgehen. Stimmen Sie Ihre Wünsche mit den jeweiligen Anbietern ab und legen Sie sie im Vertrag fest: «Dabei sollten die Vertragspartner insbesondere die Schnittstellen zwischen Fremd- und Eigenleistungen exakt definieren, und zwar in organisatorischer wie auch zeitlicher Hinsicht», rät Oberhagemann.