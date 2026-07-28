Kein Kombi, dafür ein Frunk mit 100 Litern Extra-Stauraum: Mercedes gibt der C-Klasse einen neuen Dreh. Wie sich das auf den Alltag und den Preis auswirkt.

Stuttgart (dpa/tmn) – Mercedes elektrifiziert jetzt auch die C-Klasse. Die Limousine soll noch in diesem Herbst in den Handel kommen und startet zunächst als C400 4Matic für 67.711 Euro – inklusive Luftfederung und Hinterachslenkung. Später sollen abgespeckte Antriebsvarianten den Preis drücken, während zum Beispiel AMG bereits an einer leistungsstärkeren Version der Limousine arbeitet.

Verbrenner sind dagegen anders als etwa beim kleinen Bruder CLA nicht vorgesehen. Dafür läuft das aktuelle Modell auf unbestimmte Zeit weiter.

Für den allein im Radstand um zehn Zentimeter gestreckten Business-Benz von nun 4,88 Metern nutzt Mercedes den gleichen Technik-Baukasten wie beim GLC: Die zunächst 94 kWh große Batterie hat deshalb eine Spannung von 800 Volt und kann so mit bis zu 330 kW geladen werden. Dann fließt in zehn Minuten die Energie für bestenfalls 325 Kilometer.

Sportlicher Start der Baureihe mit fast 500 PS

Im Einführungsmodell C400 sind zudem zwei Motoren verbaut, die zusammen 360 kW/490 PS leisten und mit der Energie aus dem Akku bis zu 762 Kilometer weit kommen. Dabei stellt Mercedes einen Sprintwert von 4,0 Sekunden und ein Spitzentempo von 210 km/h in Aussicht.

Obwohl deutlich länger als bisher, legt der Kofferraum der fließend gezeichneten Limousine kaum zu und fasst 470 statt 455 Liter. Allerdings gibt es erstmals auch einen Frunk, der noch einmal rund 100 Liter Gepäck aufnimmt. Der zusätzliche Stauraum tut not: Einen Kombi wird es bei dieser Baureihe laut Mercedes nicht geben.