Basteln im Advent: Peeling zum Verwöhnen selbst gemacht

Berlin (dpa/tmn) – Von Hand hergestellt, da steckt Liebe drinnen: Gerade in unseren turbulenten Zeiten haben solche Geschenke einen besonderen Wert. Sie zeigen, jemand hat sich Zeit genommen, Gedanken gemacht und dann ein eigenes Bastelprojekt umgesetzt.

Wer noch auf der Suche nach Anregungen ist, erhält hier eine Idee für die Adventszeit – mit Materialliste, Anleitung und Tipps. Heute: ein Peeling für Wellnessfans. Das Gute daran: Am Ende können Sie das Ergebnis weiterschenken – oder einfach selbst behalten.

Peeling mit Kokos und Zucker für die Haut

Mit wenig Aufwand und wenigen Zutaten können Sie ein Peeling herstellen. Großer Vorteil: Sie wissen genau, was drinnen ist – und können es auch mit guten Gewissen verschenken.

Material:

50 Gramm Kaffeesatz – gut durchgetrocknet

100 Gramm Vollrohrzucker

50 Gramm Kokosfett, nicht raffiniert

Ätherisches Öl, etwa Orange, Limette, Minze, Rose oder Lavendel

So geht es in 3 Schritten:

Kokosfett in einem Topf erhitzen – bis es flüssig ist. Das flüssige Fett mit dem Kaffeesatz und dem Zucker gut vermischen. Einige Tropfen ätherisches Öl dazu geben und alles gut verrühren.

Die Zubereitung dauert laut «Ökotest» etwa fünf Minuten. Das fertige Peeling in ein Schraubglas füllen und bis zur Verwendung im Kühlschrank aufbewahren.

Ein Tipp für die Anwendung: Das Kaffee-Peeling einige Stunden vor der Verwendung aus dem Kühlschrank nehmen. So wird das Kokosfett weich und lässt sich einfacher auf der Haut verteilen. Am besten das Peeling mit einem Holzspatel aus dem Glas entnehmen. Gleichmäßig in die feuchte Haut einmassieren, kurz einwirken lassen und warm abspülen.