Hamburg (dpa) – Deutschlands Basketballerinnen wollen nach dem Traumstart in die EM gegen Gruppen-Favorit Spanien nachlegen. WNBA-Champion Leonie Fiebich wird dabei nicht nur auf dem Parkett, sondern auch schon vorher eine wichtige Rolle spielen. Schließlich hat sie zuletzt in Spanien gespielt und dort mit Valencia Basket die Meisterschaft gewonnen.

«Es ist insofern ein besonderes Spiel für mich, weil ich sie halt in- und auswendig kenne», sagte Fiebich mit Blick auf das zweite Vorrundenspiel gegen die Spanierinnen in Hamburg an diesem Freitag (20.00 Uhr/Magentasport). «Ich kann sicher helfen, was die individuellen Stärken angeht und wie sie spielen wollen. Wir wollen sie schlagen.»

Physis und Nowitzki

Dabei setzen die deutschen Frauen auf eine physische Spielweise, «weil das die Spanierinnen nicht mögen», wie Fiebich aus ihrer Zeit in Spanien zu berichten weiß. Vor ihrem Engagement in Valencia war sie bereits in Saragossa aktiv.

Abseits des Feldes wird die deutsche Mannschaft wieder von Edelfan Dirk Nowitzki unterstützt. Deutschlands Basketball-Legende verfolgte das 89:76 gegen Schweden an seinem 47. Geburtstag in der Halle und wird auch gegen Spanien in der Inselpark Arena erwartet. «Es war voll cool, dass er da war und uns hier supportet», sagte Fiebich.

Weiterkommen schon möglich

Mit einem Sieg gegen Spanien könnte Deutschland das Weiterkommen bereits klarmachen, wenn zuvor Schweden gegen Großbritannien gewinnt. Zudem würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes damit einen großen Schritt zu Platz eins nach der Vorrunde machen. Der könnte wichtig sein, um im Viertelfinale Titelkandidat Belgien aus dem Weg zu gehen.