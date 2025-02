Basketball-Star Doncic spendet halbe Million Dollar

Der «neue Nachbar» zeigt soziales Engagement: Basketball-Star Luka Doncic hilft mit einer Großspende für den Wiederaufbau nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles.

Los Angeles (dpa) – Basketball-Star Luka Doncic hat wenige Stunden vor seinem erwarteten Debüt für die Los Angeles Lakers eine halbe Million US-Dollar für den Wiederaufbau nach den verheerenden Waldbränden gespendet. «Heute spendet meine Stiftung 500.000 US-Dollar für sofortige Wiederaufbaumaßnahmen. Ich engagiere mich auch für den Wiederaufbau zerstörter Sportplätze und Spielfelder, denn jedes Kind braucht einen sicheren Ort zum Spielen», schrieb der Slowene auf dem Account seiner Stiftung bei X.

Der 25-Jährige war im Zuge eines aufsehenerregenden Spielertauschs vor gut einer Woche von den Dallas Mavericks nach Los Angeles gewechselt. Wegen einer Zerrung in der linken Wade hatte der Slowene jedoch seit Weihnachten kein Spiel mehr in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bestritten.

«Es ist so traurig gewesen, seit meiner Ankunft in LA die Schäden durch die Waldbrände zu sehen und mehr darüber zu erfahren. Ich kann es nicht glauben und fühle mit all den Kindern, die ihr Zuhause, ihre Schulen und ihre Plätze verloren haben, wo sie mit ihren Freunden gespielt haben», schrieb Doncic.

Zugleich versprach er allen von den Feuern Betroffenen, jetzt für einen längeren Zeitraum da zu sein und zu helfen. Unterschrieben ist seine Botschaft mit den Worten. «Euer neuer Nachbar».