Wie bleibt Basilikum auf der Fensterbank länger knackig? Worauf es beim Gießen, Teilen und bei der Ernte wirklich ankommt, erklären Ernährungsexperten.

Bonn (dpa/tmn) – In der Gemüseabteilung hat einen das Töpfchen mit Basilikum noch so frisch und knackig angelacht und zum Kauf animiert. Doch nur ein paar Tage danach später ähnelt es in der heimischen Küche einem Trauerspiel: Die Blätter hängen trotz reichlicher Wassergabe welk nach unten.

Ärgerlich. Wer beim nächsten Einkauf wieder von den satten grünen Blättern angelacht wird, sollte nicht gleich abwinken. Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hat Ratschläge in petto, wie Sie diesmal vorgehen sollten.

3 Tipps für lebensverlängernde Maßnahmen von Topfbasilikum

Die Plastikhülle sollte nicht sofort entfernt, sondern täglich um einen Zentimeter gekürzt werden, so kann sich die Pflanze langsam an die niedrigere Luftfeuchtigkeit gewöhnen.

Das Kraut wächst besser nach, wenn es geteilt und in zwei Blumentöpfe gepflanzt wird. Damit haben die Triebe mehr Platz und können gut nachwachsen. Wichtig ist ein sonniger Standort – etwa auf der Fensterbank oder dem Balkon – sowie regelmäßiges, aber sparsames Gießen.

Besser schneiden statt zupfen: Zuerst verwendet man die größten Blätter und oberen Triebe bis zu den nächsten Blattachseln, damit neue Triebe möglichst buschig nachwachsen.

Eine andere Strategie kann auch das schnelle Aufbrauchen der frischen Basilikum-Blättchen sein. Weil sie sehr zart sind, sollten sie laut der Ernährungsexperten nur vorsichtig gezupft oder gehackt werden. In warmen Speisen kommt Basilikum, das auch Königskraut genannt wird, erst ganz zum Schluss hinzu, damit das pfeffrig-süße Aroma und die zarte Struktur erhalten bleibt.

Bei welchen Gerichten das Kraut das i-Tüpfelchen ausmacht

Wo das Küchenkraut am häufigsten zum Einsatz kommt? Da fällt einem natürlich sofort der Insalata Caprese ein, also der typische italienische Vorspeisensalat mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl. Auch die Pizza Margherita wäre ohne Basilikum nur der halbe Genuss.

Das Kraut verfeinert aber auch Soßen, Suppen sowie Fleisch- und Fischgerichte. Selbst Desserts wie Zitronensorbet, Erdbeertorte oder Schokoladenmousse bekommen mit Basilikum eine raffinierte Note.

Schlechte Nachricht für Fans der Vorratshaltung

Einfrieren ist für die kälteempfindlichen Blättchen ungünstig, so das BZfE. Wer es dennoch versuchen will, kann es fein geschnitten mit Wasser benetzt in Eiswürfelbehältern ausprobieren.

Klappt das nicht, bleibt einem nur getrocknetes Basilikum. Lichtgeschützt und gut verschlossen gelagert hält es viele Monate lang. Intensiver wird das Aroma, wenn das Gewürz vor der Verwendung in Öl, Essig oder Zitronensaft ziehen darf.