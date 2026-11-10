Bargeldlos zahlen geht schnell und bequem – und genau das nutzen Betrüger aus, etwa bei vermeintlichen Spendensammlern. Warum eine PIN-Zahlung besonders heikel sein kann - und wie Sie sich schützen.

Berlin (dpa/tmn) – Ob mit der Karte oder per Smartwatch und Smartphone: Mehr als die Hälfte der täglichen Einkäufe werden inzwischen bargeldlos bezahlt. Das geht aus Daten der Deutschen Bundesbank hervor.

Bevor Verbraucherinnen und Verbraucher ihre (digitale) Karte an das Zahlungsterminal halten, sollten sie aber grundsätzlich eines tun: Einmal einen Blick aufs Display werfen und prüfen, ob der korrekte Betrag zur Zahlung freigegeben wird. Darauf weist der Sperr-Notruf 116 116 hin.

Blick aufs Display werfen – denn Eingaben können fehlerhaft sein

Der Grund: Bei der Eingabe können durchaus Fehler passieren. Sie später zu korrigieren, kann aufwendige Schleifen bei Händler und Bank nach sich ziehen.

Nach Angaben des Sperr-Notrufs sind aber Kriminelle das größer Probleme – nämlich solche, die Unaufmerksamkeit und die zügige Abbuchung bargeldloser Zahlungen ausnutzen. So versuchten etwa unseriöse fliegende Händler oder Betrüger, die sich als Spendensammler bekannter Hilfsorganisationen ausgeben, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Ihre Masche: Sie bestehen häufig auf Kartenzahlung am mobilen Terminal und buchen den Angaben nach dabei höhere Beträge ab als von ihren Opfern gewollt. Das Problem: Bei Zahlung mit Girocard und PIN ist das Geld nicht mehr von der Bank rückbuchbar.

Der Sperr-Notruf 116 116 rät zu diesen 6 Vorsichtsmaßnahmen

Vor jeder Zahlung den Betrag auf dem Display des Zahlungsterminals prüfen.

Die Zahlungskarte nicht aus der Hand geben.

Die PIN-Eingabe vor fremden Blicken schützen.

Sich nicht von aufdringlichen Appellen und einer vermeintlichen eiligen Notlage unter Druck setzen lassen.

Spenden besser selbstständig direkt an seriöse Einrichtungen oder Organisationen senden.

Kontobewegungen immer im Blick haben.

Fällt auf dem Kontoauszug oder im Online-Banking eine unberechtigte Zahlung auf, sollte unverzüglich das jeweilige Kreditinstitut informiert werden. Besteht der Verdacht, dass Kartendaten manipuliert oder die PIN ausgespäht wurden, muss die Karte unverzüglich gesperrt werden. Das geht rund um die Uhr entweder über den Sperr-Notruf 116 116 oder die zugehörige Sperr-App. Außerdem sollten Betroffene Anzeige bei der Polizei erstatten.