Barça nur remis nach Atlético-Blamage beim Aufsteiger

Madrid (dpa) - Tabellenführer Atlético Madrid hat nach einer beeindruckenden Siegesserie eine überraschende Niederlage in der spanischen Fußballmeisterschaft kassiert. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone verlor am 20. Spieltag bei Aufsteiger CD Leganés aus dem Großraum Madrid. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Matija Nastasic kurz nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute.

Es war die erste Niederlage für Atlético, das am kommenden Dienstag Bayer 04 Leverkusen in der Champions League empfängt, nach zuvor wettbewerbsübergreifend 15 Siegen in Serie. In der Tabelle könnte Real Madrid am Sonntag am Stadtrivalen wieder vorbeiziehen. Die Königlichen haben einen Punkt weniger und spielen daheim gegen UD Las Palmas.

Dritter ist der FC Barcelona, dessen eigene Pflichtspielsiegesserie in diesem Jahr aber erstmal gerissen ist. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick kam beim abstiegsgefährdeten FC Getafe nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Nach der Führung durch Jules Koundé (9.) glich Mauro Arambarri (34.) noch vor der Pause aus. Damit hat Barça nur einen Punkt Rückstand auf Atlético aufgeholt und liegt nun fünf Zähler zurück.