Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Ob im Müsli, im Smoothie oder als schneller Snack: Bananen sind in vielen Haushalten fester Bestandteil des Speiseplans. Ärgerlich wird es, wenn die Früchte schon nach wenigen Tagen braun und überreif werden. Kann ein einfacher Trick helfen, die Bananen länger frisch zu halten?

Tiktok, Instagram und Co sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Fall von Bananen soll Frischhaltefolie Abhilfe schaffen. Damit sollen die Früchte langsamer reifen und länger haltbar bleiben.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Folien-Tipp für Bananen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Strang Frischhaltefolie eng um den Bananenstrunk wickeln, an dem die Früchte zusammenhängen. Die Folie mit einem Gummiband fixieren. Zum Vergleich lagern wir einen zweiten Bund Bananen unter denselben Bedingungen, jedoch ohne Frischhaltefolie.

Fazit: Der Hack funktioniert nicht. Die Bananen mit Frischhaltefolie reifen sogar etwas schneller als die ohne. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt stattdessen, Bananen hängend zu lagern – an einem hellen und warmen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung.