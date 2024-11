Bahn investiert 36 Millionen Euro in Lahntalbahn

Frankfurt/Main/Bad Ems (dpa) – Für Modernisierungsarbeiten der Deutschen Bahn wird die Lahntalbahn zwischen Bad Ems und Nassau zwischen dem 25. November und dem 3. April 2025 gesperrt. Es werde während der Bauarbeiten ein Ersatzangebot geben, teilte die Bahn in Frankfurt mit. So sollen etwa Expressbusse zwischen Koblenz und Limburg fahren sowie Ersatzbusse von Nassau über Bad Ems bis zum Koblenzer Hauptbahnhof.

Die Bahn investiere rund 36 Millionen Euro in die Erneuerung der Eisenbahnüberführungen in Bad Ems und Nassau sowie in die Verkehrsstation Bad Ems. Die Lahntalbahn verbindet die Städte Wetzlar und Koblenz sowie die Orte, die an der Strecke liegen, auf einer Länge von 104 Kilometern. Viele Berufspendler und Schüler nutzen regelmäßig Züge auf dieser Strecke.

Die Bahn habe Wünsche der Region geprüft, den Bahnhof Bad Ems West trotz Bauarbeiten weiter mit dem Zug anzubinden. Vom 25. November bis 9. Januar gehe das wegen der eng getakteten Bauabläufe nicht. Vom 9. Januar bis 3. April 2025 aber könne der Bahnhof Bad Ems West zeitweise angefahren werden. Dies werde vor allem Schülern zugutekommen, die von Bad Ems West das Schulzentrum Bad Ems ansteuerten, hieß es.