Wiederverwendbare Silikon-Backmatten sollen Backpapier sparen. In einem «Öko-Test» fallen fünf von 17 Matten durch, 11 enthalten einen womöglich gesundheitsschädlichen Stoff. Was die Tester raten.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Plätzchen backen ohne ständig Backpapier wegzuwerfen: Dafür sind wiederverwendbare Silikonmatten praktisch. Aber sind sie auch unbedenklich? Nicht alle, so das Ergebnis eines «Öko-Tests» (Ausgabe 12/2026): Von 17 untersuchten Matten erhalten nur drei die Noten «sehr gut» oder «gut». Fünf fallen mit «mangelhaft» oder «ungenügend» durch.

Als einzige Matte schneidet die Tupperware Silikon Backunterlage «sehr gut» ab. Sie war mit 36,99 Euro zugleich die teuerste im Test. «Gut» sind die Little Bakery Backmatte von Woolworth und die Backefix Silikon Macarons Backmatte. Vier Produkte wurden mit «mangelhaft» bewertetet, darunter zwei bekannter Marken. Eine Silikon-Teigmatte vom Discounter erhielt ein «Ungenügend».

Was steckt hinter den schlechten Noten? In elf Matten fand das Labor Phenol, eine Verbindung, die vermutlich als Rückstand aus der Silikonherstellung stammt und im Verdacht steht, das Erbgut zu schädigen und Nervenstörungen zu verursachen. «Da der Stoff flüchtig ist, gehen wir davon aus, dass er zumindest teilweise ins Backgut übergehen kann», heißt es im Magazin. Bei fast der Hälfte der Produkte gingen im Versuch aus Sicht der Tester zu viele Substanzen aus dem Silikon in ein Lebensmittelsimulanz über. Dafür wurden drei Backvorgänge nachgestellt und der dritte ausgewertet. Welche Stoffe genau übergingen, zeigte diese Untersuchung nicht, man könne jedoch nicht ausschließen, dass sich darunter «bedenkliche Vertreter» befänden.

Gutes Gelingen: Backunterlagen-Tipps

... wenn Sie Backpapier sparen wollen:

Das Blech direkt nutzen: «Mehl und Butter gehen immer», so «Öko-Test»-Redakteurin Heike Baier. Mit Butter, Margarine oder Öl einfetten und für einen besseren Antihafteffekt mit Mehl oder Semmelbröseln bestreuen. Das spart Einwegpapier und eine neue Matte, macht aber etwas mehr Arbeit beim Reinigen.

«Mehl und Butter gehen immer», so «Öko-Test»-Redakteurin Heike Baier. Mit Butter, Margarine oder Öl einfetten und für einen besseren Antihafteffekt mit Mehl oder Semmelbröseln bestreuen. Das spart Einwegpapier und eine neue Matte, macht aber etwas mehr Arbeit beim Reinigen. Backpapier mehrfach verwenden: Ist es noch sauber und unbeschädigt, kann es erneut aufs Blech. Brüchiges, stark verschmutztes oder dunkel verfärbtes Papier gehört in den Restmüll, nicht ins Altpapier.

... wenn Sie schon eine Matte haben:

Vorhandene Silikonmatten pfleglich behandeln: Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Backen mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Nicht darauf schneiden oder mit Topfkratzern scheuern. Die angegebene Höchsttemperatur einhalten; fehlt sie, rät «Öko-Test» vorsorglich zu höchstens 200 Grad. Bei Rissen, Verformungen oder dauerhaft klebrigen Stellen sollte die Matte entsorgt werden.

... wenn Sie eine Matte kaufen wollen:

Auf Herstellerangaben achten: Für «unerlässlich» halten die Tester Informationen zu Material und der Maximaltemperatur, bis zu der die Silikon-Unterlage verwendet werden kann.