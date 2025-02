Baby geboren, EM-Star außer Form: «Schlafe nicht richtig»

Singapur (dpa) – Noch im Oktober stand Benedikt Duda überraschend im Endspiel der Europameisterschaft. Gut drei Monate später ist Deutschlands Tischtennis-Spieler des Jahres dagegen aus erfreulichen Gründen außer Form: «Ich bin seit vier Wochen Papa eines Sohnes und schlafe im Moment nicht richtig. Es dauert wohl noch ein bisschen, bis ich mich an alle Umstellungen gewöhnt habe», sagte der Weltranglisten-15. nach zwei Niederlagen beim ersten Grand-Smash-Turnier des Jahres in Singapur.

Im Einzel schied Duda schon in der ersten Runde gegen seinen deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Ricardo Walther aus. Im Doppel verlor er am Donnerstag zusammen mit Dang Qui in 0:3 Sätzen gegen die französischen Brüder Felix und Alexis Lebrun. «Ich war sehr schlecht. Ich bin etwas aus meinem gewohnten Rhythmus», sagte der 30 Jahre alte Duda danach.

Die Grand-Smash-Turnier im Tischtennis wurden 2020 nach dem Vorbild der Tennis-Grand-Slams eingeführt. Die vier Standorte sind in diesem Jahr Singapur, Las Vegas, Malmö und Peking. Anders als Duda stehen die deutschen Nationalspieler Patrick Franziska und Dang Qiu in Singapur im Viertelfinale. Franziska ist bislang der einzige europäische Spieler, der jemals das Finale eines Grand-Smash-Turniers erreichte.