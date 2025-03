Babbel glaubt an Münchner Machtdemonstration: «4:0 oder 5:0»

München (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Markus Babbel prognostiziert im deutschen Königsklassenduell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen eine Machtdemonstration der Münchner. «Ich spüre, dass den Bayern etwas ganz Außergewöhnliches gelingt. So ein 4:0 oder 5:0», sagte der 52-Jährige bei der Präsentation seines Buches «Das Leben nach den besten Jahren» in Berlin. Das Buch schrieb der heutige TV-Experte mit seinem früheren Bayern-Teamkollegen Mario Basler.

Das Hinspiel zwischen den beiden Bundesligisten findet an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Münchner Allianz Arena statt. Das Rückspiel steigt dann am Dienstag zur gleichen Zeit in Leverkusen.

Schon zum vierten Mal treffen beide Mannschaften in dieser Saison aufeinander – die Münchner warten dabei noch auf den ersten Sieg gegen die Leverkusener um Trainer-Genie Xabi Alonso. In der Bundesliga-Tabelle ist der Rekordmeister seinem Verfolger trotzdem enteilt und liegt acht Zähler vor dem Doublesieger. Babbel spricht vom «neuen deutschen Clásico».

Duell um die Vormachtstellung im deutschen Fußball

Laut Babbel geht es im emotionalen Kräftemessen um mehr als um den Einzug ins Viertelfinale. «Es geht um Prestige. Es geht auch um die aktuelle Vormachtstellung im deutschen Fußball. Gerade, weil die Bayern seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen haben, werden sie bis in die Haarspitzen motiviert sein», befand Babbel, der mit den Münchnern drei Meistertitel gewann und als Nationalspieler 1996 den EM-Titel holte.

Der Gedanke an ein «Finale dahoam» werde in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany Extrakräfte freisetzen, prognostizierte der 52-Jährige. «Ich glaube an ein Endspiel in München mit dem FC Bayern. Bayern gegen Liverpool wäre mein Wunsch – und noch einmal unterliegen sie einem englischen Club nicht», versicherte Babbel. 2012 hatten die Bayern in München ein dramatisches Endspiel im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren.