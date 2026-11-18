



Im Rahmen der Grenzkontrollen überprüften die Bundespolizisten einen mit vier Insassen besetzten PKW am Grenzübergang Steinebrück.



Bei den Personen handelt es sich um einen 26-jährigen Rumänen (Fahrer des PKW) und drei moldauische Staatsbürger. Der Rumäne legte einen gültigen rumänischen Reisepass vor; die drei moldauischen Staatsbürger jeweils nationale Reisepässe ohne erforderliche Visa.



Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer die Mitfahrer über eine Social-Media-Gruppe kennengelernt und ihnen dort die Fahrt gegen Entgelt (450 Euro) angeboten hat.



Da hier der Verdacht der Schleusung im Raum stand, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro erhoben und das Mobiltelefon sichergestellt.



Den drei Mitfahrern verweigerte die Bundespolizei Trier die Einreise und wies sie nach Belgien zurück. Der Fahrer wurde auf freiem Fuß belassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



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