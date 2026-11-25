Zwölf Dashcams hat der AvD unter realen Verkehrsbedingungen getestet. Nur zwei erhielten die Bestnote – und der Preis allein verrät nicht, welche Geräte viel oder wenig taugen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Unter bestimmten Umständen können kurze, anlassbezogene Videoaufnahmen etwa bei einem Verkehrsunfall zur späteren Beweisführung zulässig sein. Dazu gibt es sogenannte Dashcams, kleine Geräte mit Filmfunktion für die Autoscheibe. Doch was taugen die kleinen Geräte?

Das wollte der Automobilclub von Deutschland (AvD) wissen und hat einen Praxistest unter realen Verkehrsbedingungen auf Stadt-, Land- und Autobahnen gemacht. Dabei wurden zwölf Dashcams von jeweils durchschnittlich rund 21 Euro bis zu 499 Euro in den Kategorien Bildqualität, Aufnahmesicherheit, Bedienung und Funktionen sowie Installation und Verarbeitung bewertet.

Das Ergebnis: Mit «Sehr gut» konnten zwei Modelle besonders überzeugen -darunter auch der Preis-Leistungs-Sieger. Das zeigt, dass Qualität nicht immer mit einem hohen Preis einhergehen muss. Im Gegenteil – so konnte das teuerste Gerät im Test dagegen «nur bedingt» überzeugen. Doch zu günstig darf es auch nicht sein, wie das billigste Gerät zeigte, das mit «Mangelhaft» auf dem letzten Platz landete.

So sieht das Sieger-Treppchen aus:

«Vantrue Nexus 4 Pro S»: rund 329 Euro, Prädikat «Sehr gut» («AvD-Testsieger»). Sie überzeuge «insbesondere durch ihre zuverlässige Aufzeichnung.» Auch in der Kategorie Aufnahmesicherheit erreicht sie die Höchstwertung. «Automatischer Aufnahmestart, Loop-Aufzeichnung und Ereignissicherung funktionieren im Test zuverlässig», so der Verkehrsclub.

«Vantrue S1 Pro 2CH»: rund 170 Euro, Prädikat «Sehr gut» – für den AvD ist sie der «Preis-Leistungs-Sieger». Die Kamera biete «eine bemerkenswert hohe technische Leistung. Besonders die Aufnahmesicherheit überzeugt».

«VIOFO A229 Plus 2CH»: rund 210 Euro, Prädikat «Gut». Die Kamera überzeuge mit zuverlässiger Aufzeichnung und «insgesamt ausgewogener Leistung». Besonders auf beleuchteten Stadtstraßen liefere sie «bei Nacht gute Ergebnisse».

Neben den zwei Modellen mit sehr gut und dem Modell mit gut schneiden zwei Cams für rund 249 und 289 Euro mit «Empfehlenswert» ab. Vier Cams bekommen das Prädikat «Ausreichend» und kosten durchschnittlich 110 bis 499 Euro. Am Ende findet sich ein Trio, das nur mit «Mangelhaft» bewertet werden kann und zwischen rund 21 und 75 Euro kostet. Unter anderem begründen Schwächen bei der Bildqualität und bei der Lesbarkeit von Kennzeichen sowie «deutliche Defizite in der Aufnahmesicherheit» das schlechte Abschneiden.

Diese Features sind wichtig

Vereinfacht gesagt kann die Nutzung einer Dashcam dann erlaubt sein, wenn die Kamera nicht dauerhaft filmt und aufzeichnet, sondern nur kurze Aufnahmen anlassbezogen speichert und die Persönlichkeitsrechte anderer Verkehrsteilnehmer gewahrt bleiben. Im Einzelfall können die Aufnahmen auch vor Gericht Verwendung finden – das ist aber stets eine Frage der Abwägung.

So überschreibt eine Loop-Funktion fortlaufend ältere Aufnahmen. Zusammen mit einem integrierten Beschleunigungssensor, der bei einer Kollision oder starken Verzögerung dann einen kurzen Clip speichert, kann sie eine datenschutzgerechtere Nutzung unterstützen. Denn eine permanente, anlasslose Speicherung des Verkehrsgeschehens sei gemäß der Datenschutz-Grundverordnung unzulässig.

Der AvD empfiehlt deshalb, beim Kauf neben einer guten Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen besonders auf diese Funktionen zu achten.