Ein garstiger Schmerz schießt in den unteren Rücken: Hexenschuss-Geplagte wollen am liebsten regungslos auf dem Sofa liegen. Experten raten: Packen Sie sich dann wenigstens Kissen unter die Waden.

Gundelfingen (dpa/tmn) – Eine falsche Bewegung gemacht – zack, kann man für ein paar Tage nur noch gekrümmt wie eine Garnele laufen. Hinter plötzlich einsetzenden, stechenden Schmerzen im unteren Rücken steckt oft ein Hexenschuss, Ärztinnen und Ärzte sagen Lumbago dazu. Was genau ist da im Rücken passiert? Und was hilft?

Wie ein Hexenschuss entsteht

Auch wenn es sich für Betroffene anfühlt, als wäre ihr Rücken ernsthaft kaputt: Ein Hexenschuss ist «eigentlich nichts anderes als eine Muskelverspannung», sagt der Orthopäde Bastian Marquaß von der Gelenk-Klinik Gundelfingen.

Durch eine Bewegung kann sich ein Wirbelgelenk minimal verschieben, was eine Reizung einer Bandscheibe zur Folge hat. Um sie zu schützen, spannen sich die Muskeln in der unteren Rückenmuskulatur an. «Die Folge sind plötzlich einsetzende stechende Schmerzen im unteren Rückenbereich», sagt der Arzt.

Was nun eine Wohltat für den Rücken ist

Was tut gut, wenn einen ein Hexenschuss getroffen hat? Vier Tipps:

Gegen die Schmerzen helfen Wirkstoffe wie Ibuprofen und Diclofenac. Sie sorgen dafür, dass man sich wieder schmerzfrei(er) bewegen kann – und nicht die ganze Zeit in einer Schonhaltung verbleibt. Die kann nämlich dafür sorgen, dass weitere Muskeln verspannen.

Apropos Bewegung: Leichte Spaziergänge tun dem Rücken gut, so die Aktion Gesunder Rücken (AGR).

Entlastung für den unteren Rücken bringt die sogenannte Stufenlagerung – ob nach Feierabend auf dem Sofa oder nachts im Bett. Dafür legt man sich auf den Rücken und parkt die Unterschenkel im 90-Grad-Winkel auf einem Kissenstapel.

Auch Wärmepflaster, Körnerkissen oder eine heiße Badewanne können eine Wohltat sein. Wärme fördert nämlich die Durchblutung, was die Muskulatur lockern kann.

Wann man zum Arzt gehen sollte

Die gute Nachricht: Nach ein paar Tagen verzieht sich ein Hexenschuss von allein wieder. Ein Arztbesuch ist also in aller Regel nicht notwendig – es sei denn, die Rückenschmerzen werden von Symptomen begleitet, die für ein ernstes Rückenleiden sprechen.

Das Portal «gesundheitsinformation.de» nennt als Beispiel, wenn die Schmerzen in die Beine ausstrahlen oder von Taubheits- und Kribbelgefühlen begleitet werden. Auch wenn Fieber, Schüttelfrost und Nachtschweiß auftreten, sollte man zum Arzt gehen.

Wie man Hexenschüssen vorbeugen kann

Oft bringt ein Hexenschuss die schmerzhafte Erkenntnis: «Ich muss etwas für meinen Rücken tun!» Aber was genau? Die wichtigste Maßnahme, um Rückenschmerzen vorzubeugen: regelmäßig Bewegung ins Leben holen. Auch Spaziergänge bringen hier etwas. Besser aber man kombiniert sie mit Übungen bzw. Sportarten, die die Rückenmuskulatur ganz gezielt stärken: etwa Krafttraining, Yoga oder Pilates.

Ein weiterer Tipp, um den unteren Rücken zu schützen: «Beugen Sie beim Hochhieven schwerer Gegenstände die Knie und halten Sie den Rücken gerade, um übermäßigen Druck auf die Wirbelsäule zu vermeiden», rät Orthopäde Bastian Marquaß.