Mit dem Rad über den Zebrastreifen bei dichtem Verkehr und schlechter Sicht. Dann Zusammenstoß mit einem Pkw. Dessen Fahrer verlangt vollen Schadenersatz - wie entscheidet das Gericht?

Hamburg (dpa/tmn) – Wer als Radler an einem Zebrastreifen nicht absteigt, sondern einfach darüberfährt, genießt keinen Vorrang mehr. Das Fahren auf dem Fahrrad dort kann dann sogar kann als starke Verletzung der Sorgfaltspflichten gewertet werden, so dass nach einer Kollision mit einem Auto sogar dessen Betriebsgefahr nicht anzurechnen ist. Den Schaden am Auto muss der Radler dann voll ersetzen. Das zeigt eine Entscheidung (Az.: 306 O 40/26) des Landgerichts (LG) Hamburg, über die der ADAC berichtet.

In dem Fall war ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug stadteinwärts gefahren. Zu diesem Zeitpunkt gab es dichten und zähfließenden Verkehr. Zeitgleich war auch eine Radlerin in dieser Richtung unterwegs. Sie war auf einem Radweg gefahren, der von links kam. Dieser endete an der Straße, auf der der Mann mit seinem Auto fuhr. Dort war ein Zebrastreifen für Fußgänger vorhanden. Für Radler gab es keine extra Querungshilfe.

Am Ende des Radwegs einfach über den Zebrastreifen radeln?

Dort fuhr die Frau mit ihrem Rad einfach von links kommend über den Zebrastreifen. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto des Mannes. Im Nachgang forderte dieser von der Haftpflichtversicherung der Radlerin vollen Schadenersatz. Er war sich sicher: Ihn treffe keine Schuld am Unfall. Dichter Verkehr auch in der Gegenrichtung habe seine Sicht sehr eingeschränkt, argumentierte er. Und die Radlerin sei – ohne zu schauen oder das Tempo zu verringern – über den Zebrastreifen gefahren. So habe er sie erst sehr spät gesehen und den Zusammenstoß nicht abwenden können.

Doch die Versicherung verweigerte zunächst eine Zahlung. Das Argument: Der Autofahrer hätte gegen seine Sorgfaltspflichten verstoßen. Deswegen hafte er allein. Doch später zahlte sie die Hälfte der Forderungen. Damit indes war der Autofahrer noch nicht zufrieden und wollte die restlichen 50 Prozent einklagen.

So bewertet das Landgericht Hamburg am Ende das Geschehen

Am Ende musste das LG Hamburg eine Entscheidung treffen. Vereinfacht gesagt kam das Gericht zu dem Schluss, dass nicht der Autofahrer, sondern die Radlerin in erheblichem Umfang gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Denn da sie den Zebrastreifen radelnd nutzte, hatte sie dort keinen Vorrang. Dafür hätte sie absteigen und das Rad als Fußgängerin schieben müssen. Zudem gestaltete sich die Lage durch den dichten Verkehr unübersichtlich.

Dem Autofahrer dagegen konnte das Gericht kein Fehlverhalten nachweisen. Er sei vorschriftsmäßig unterwegs gewesen. Fußgänger seien in der Nähe des Überweges nicht zu sehen, die Radfahrerin erst sehr spät erkennbar gewesen. Somit treffe ihn kein Verschulden an dem Unfall. Das Fehlverhalten der Frau wertete das Gericht zudem als so schwerwiegend, dass auch die Betriebsgefahr des Autos hier nicht anzurechnen war. Die Versicherung der Radlerin musste den Schaden des Autofahrers voll bezahlen.