Gelnhausen/Saarbrücken (dpa/lhe) – Weil er vermutlich beim Einparken das Gas- und das Bremspedal verwechselt hat, ist ein Autofahrer in Gelnhausen an eine Friedhofsmauer gefahren. Der Fahrer aus dem Regionalverband Saarbrücken, bei dem es sich laut Polizei um einen Senior handelt, wurde dabei leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Der Mann hatte laut Polizei beim Einparken bemerkt, dass es sich bei dem Stellplatz um eine Parkfläche für Menschen mit Behinderung handelte. Beim Bremsen habe er nach bisherigem Erkenntnisstand die beiden Pedale verwechselt.