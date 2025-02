Autofahrer durchbricht Grenzkontrolle - Verfolgungsfahrt

An einem deutsch-niederländischen Grenzübergang fährt ein Autofahrer einer Kontrolle davon. Polizisten nehmen die Verfolgung auf.

Bunde (dpa) - Ein Autofahrer hat eine Kontrollstelle der Bundespolizei am deutsch-niederländischen Grenzübergang in Bunde in Ostfriesland durchbrochen und sich danach eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die genauen Umstände würden noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Emsland. Angaben über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht.

Laut der Polizei soll der Fahrer vom Grenzübergang davon gefahren und dann im weiteren Verlauf auf die Autobahn 31 im Emsland zunächst Richtung Süden gefahren sein. Dort soll der Mann dann gewendet haben und wieder Richtung Norden gefahren sein. Die Polizei stoppte den Mann schließlich mit mehreren Streifenwagen. Dabei sollen Einsatzfahrzeuge auch beschädigt worden sein.

Autobahn im Emsland gesperrt

Aufnahmen von der Autobahn zeigten den mutmaßlichen Fluchtwagen. Das Auto mit niederländischem Kennzeichen wies Schäden an den Fenstern auf. Zudem waren mindestens zwei Reifen beschädigt. Wie es dazu kam, ist bislang nicht bekannt. Polizisten sicherten das Fahrzeug ab.

Der Fahrer, zu dem zunächst keine näheren Angaben vorlagen, wurde auf eine Dienststelle der Polizei gebracht, wie der Polizeisprecher sagte. Die Autobahn von Meppen in Richtung Leer war am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Lathen und Dörpen gesperrt, wie aus Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen hervorging.

Seit Mitte September gibt es auf Anordnung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stationäre Kontrollen der Bundespolizei an allen deutschen Landesgrenzen. Feste Kontrollstellen an der deutsch-niederländischen Grenze in Niedersachsen gibt es auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim, der A280 bei Bunde und der Bundesstraße 402 bei Schöninghsdorf (Höhe Meppen).