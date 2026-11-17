Immer wieder hört man von schweren Unfällen, bei denen Autofahrende wegen einer Panne auf der Autobahn von anderen Fahrzeugen erfasst werden. Wie verhält man sich eigentlich möglichst sicher?

Berlin (dpa/tmn) – Im Radio spielt ein cooler Song, die Autobahn ist nicht zu voll und es dauert gar nicht mehr lang zum Ziel. Doch plötzlich bockt das Auto – eine Panne bahnt sich an. Wie man sich nun verhält, um sich und andere möglichst wenig zu gefährden, zeigen diese Tipps vom Auto Club Europa (ACE).

Warnblinkanlage an, Geschwindigkeit rausnehmen

Tauchen Probleme auf, sollte man einen kühlen Kopf bewahren, aber schnellstmöglich die Warnblinker anstellen.

Dann nimmt man Tempo raus, aber ohne die Nachfolgenden zu gefährden.

Idealerweise bringt man das Auto sicher und ohne hektische Lenk- und gefährliche Bremsmanöver zum Stehen.

Am besten ist es, wenn man noch einen Park- oder Rastplatz ansteuern kann. Ist das nicht mehr möglich, ist vielleicht noch eine Nothaltebucht erreichbar.

Klappt das alles nicht mehr, ist auf dem Standstreifen oder am rechten Fahrbahnrand anzuhalten – die gefährlichste Variante. Dann sind die nächsten Schritte extrem wichtig.

Auto abstellen und Warnwesten anziehen

Steht das Auto am Rand oder Pannenstreifen, sollten bestenfalls noch die Räder nach rechts eingeschlagen werden. Das soll laut ACE bei einem Auffahrunfall verhindern helfen, dass das Auto in Richtung Fahrbahn geschoben wird.

Alle Insassen ziehen nun die Warnwesten über. Bei Dunkelheit, schlechter Sicht oder Regen neben der Warnblinkanlage auch das Standlicht einschalten. So ist das Auto für andere sichtbarer.

Schnell raus aus dem Auto – aber sicher

Niemals im Auto sitzen bleiben. Auch schlechtes Wetter oder Ähnliches dürfen nicht dazu führen, im Inneren des Fahrzeugs auf Hilfe zu warten. Denn bei Auffahrunfällen kann das schlimmstenfalls tödlich enden.

Warnwesten an und schnellstmöglich raus aus dem Auto, dabei aber nicht hektisch werden. Wichtige Dinge wie Handy, etwas zum Trinken und Kleidung mitnehmen.

Nur zur von der Fahrbahn abgewendeten Seite aussteigen, auch wenn das im Einzelfall etwas Akrobatik erfordern sollte. Ansonsten steigt die Gefahr, von nachfolgenden Fahrzeugen erfasst zu werden.

Sobald man aus dem Auto ausgestiegen ist, gehen alle so schnell wie möglich hinter die Leitplanke. Aber nicht direkt hinter die Planke, sondern man hält – sofern es die Umstände vor Ort erlauben – ausreichend Abstand.

Sollte keine Leitplanke vorhanden sein, platzieren sich die Insassen in einem Abstand von mindestens 200 Metern zum Pannenauto entgegen der Fahrtrichtung und in ausreichendem Abstand zur Fahrbahn.

Andere warnen – sich selbst nicht gefährden

Nicht vergessen, das Warndreieck korrekt aufzustellen. In geschlossenen Ortschaften reicht ein Abstand von etwa 50 Metern, auf Landstraßen sollten es mindestens 100 Meter sein, so der ACE.

Ist es vor Ort unübersichtlich, etwa wegen Kurven oder Kuppen, dann mehr Abstand nehmen.

Auf Autobahnen gelte ein Richtwert von 150 bis 400 Metern, je nach Sicht.

Wichtig dabei: Immer den Verkehr im Blick halten und den Weg zum Aufstellort und zurück nach Möglichkeit immer hinter der Leitplanke zurücklegen, um sich selbst nicht zu gefährden. Wer das aufgebaute Warnschild vor sich herträgt, ist bereits dann schon besser sichtbar.

Beim Abschätzen der Entfernung können die Leitpfosten helfen, die im Abstand von 50 Metern stehen.

Nicht vergessen, vor der Weiterfahrt oder dem Abschleppen das Schild wieder einzusammeln.

Hilfe rufen – aber niemals die Fahrbahn betreten

Ist das Warndreieck platziert und alle stehen im sicheren Abstand, kann die Pannenhilfe gerufen werden.

Wurde zuvor etwa Ladung verloren oder sind Fahrzeugteile abgefallen: Niemals selbst auf die Fahrbahn treten und versuchen, diese zu bergen – es besteht Lebensgefahr. In solchen Fällen in Deutschland die Polizei unter 110 anrufen.

Achtung: In den europäischen Nachbarländern gelten teils andere Polizei-Rufnummern. Wer sich nicht sicher ist, wählt am besten den Hilfe-Notruf 112.