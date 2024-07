Nicht immer gut in Schuss – Gebrauchtwagen-Check: Citroen Berlingo (2. Generation)

Anzeige

SP-X/Köln. Hochdachkombis wie der Citroen Berlingo sind eine praktische Fahrzeuggattung. Sie bieten viel Platz für Insassen und Gepäck und verfügen meist über seitliche Schiebetüren, die den Ein- und Ausstieg auch in engen Parklücken erleichtern. Sie werden aber oftmals von ihren Besitzern sehr strapaziert und wenig gepflegt. Worauf Käufer eines Berlingo der zweiten Generation (2008 bis 2018) achten sollten, weiß der TÜV.

Qualität: Der Citroen Berlingo der zweiten Generation schlägt sich über alle Jahrgänge deutlich schlechter als andere Fahrzeuge der entsprechenden Altersklasse bei der Hauptuntersuchung. Bei 13 Jahre alten Fahrzeugen fällt jeder Dritte mit erheblichen Mängeln durch. Die TÜV-Prüfer bemängeln unter anderem Lichtanlange, Lenkung und verschlissene Bremsscheiben. Ölverlust ist ebenfalls ein Thema, das dem Berlingo die HU-Bilanz bereits bei noch recht jungen Exemplaren verhagelt.

Die jüngeren Modelle haben je nach Ausstattung auch ein Infotainmentsystem oder einen Bremsassistenten an Bord Foto: Citroen

Karosserie und Innenraum: Über die 10-jährige Produktionszeit erhielt der auf maximalen Nutzwert gestylte Berlingo immer wieder leichte optische Retuschen. Die Grundstruktur blieb aber gleich: Auf einer Länge von 4,38 Metern gibt es viel Blech und Glasflächen. Wichtigstes Kaufargument dürfte neben Platzangebot und den Schiebetüren das Kofferraumvolumen sein: Es variiert je nach Sitzkonfiguration zwischen 675 und 3.000 Litern. Wer mehr als fünf Sitze benötigt, sollte Ausschau nach den siebensitzigen Versionen halten.

Motoren und Antrieb: Für den Vortrieb standen Benziner und Diesel zur Wahl. Die 49 kW/67 PS starke batterieelektrische Variante, die seit 2014 auf dem Markt war und eine Reichweite nach NEFZ von bis zu 170 Kilometer hatte, spielt auf dem Gebrauchtwagenmarkt nur eine sehr kleine Rolle.

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner war in unterschiedlichen Varianten mit Leistungswerten zwischen 66 kW/90 PS und 88 kW/120 PS zu haben. Die Vierzylinder brauchen allerdings ordentlich Drehzahl, so dass der Normverbrauch von 6,5 Litern in der Praxis kaum zu erreichen ist. Zum Ende seiner Produktionszeit ersetzte 2016 ein 1,2-Liter-Turbo-Dreizylinder mit 81 kW/110 PS die Vierzylinder. Der agiert spritziger als der 1.6er, verbraucht nach Norm 5 Liter.

Acht Diesel-Varianten mit jeweils 1,6 Litern Hubraum und von 55 kW/75 PS bis 120 PS gab es über die Produktionszeit. Die Ausführung mit 68 kW/92 PS gibt es auch mit Start-Stopp-System und automatisiertem Sechsganggetriebe. Die Normverbräuche liegen bei rund 4 Litern.

Ausstattung und Sicherheit: Die Basisausstattung (Attraction/Live) ist frugal und musste zum Beispiel ohne Klimaanlage auskommen. Die höheren Niveaus (je nach Baujahr etwa „Tendance“ oder „Feel“) verfügen über eine zweite Schiebetür, Klimaanlage und Kopfairbags. Statt Hecktüren gibt es zudem eine praktischere Klappe. Die jüngeren Modelle haben je nach Ausstattung auch ein Infotainmentsystem oder einen Bremsassistenten an Bord.

Fazit: Der Citroen Berlingo punktet mit großzügigem Platzangebot und ist auch als Siebensitzer zu haben. Bei mobile.de werden aktuell rund 1.000 gebrauchte Berlingo-Modelle der zweiten Generation zum Kauf angeboten. Los geht es ab rund 1.500 Euro. Interessenten sollte ihr Wunschmodell jedoch von einem Profi im Vorfeld auf Mängel checken lassen, um unliebsame Überraschungen auszuschließen.

Elfriede Munsch/SP-X