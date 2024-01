Gut in Form – Gebrauchtwagen-Check: Audi Q3 (2. Generation)

SP-X/Köln. Die zweite Generation des Audi Q3 ging im Ende 2018 an den Start und machte so weiter, wie die erste aufhörte: erfolgreich. Das kompakte SUV kommt gut bei der Kundschaft an. Wie es sich bei den Hauptuntersuchungen macht, weiß der TÜV.

Qualität: Schon die erste Generation des Q3 erfreut TÜV-Prüfer und Fahrzeugbesitzer. Auch die zweite überzeugt bislang bei der Hauptuntersuchung (HU). Prüfkriterium Fahrwerk – gerne bei SUV aufgrund ihres Gewichts ein Schwachpunkt – meistern die Q3 ohne Probleme. Auch bei Licht und Umwelt (Abgasanlage/Ölverlust) machen die Prüfer einen Haken. Einzig beim Bremsen-Check fällt der Q3 auf. Die Bremsscheiben verschleißen sehr schnell.

Karosserie und Innenraum: Optisch unterscheidet sich erste und zweite Q3-Auflage klar, der Q3 vollzog mit dem Generationenwechsel die Verwandlung vom Pummelchen zum gestreckten Kompakt-SUV. In der Länge misst der Q3 jetzt 4,49 Meter, fast 10 Zentimeter mehr als zuvor. Auch beim Thema Variabilität hat das SUV mit einem in der Höhe verstellbaren Ladeboden und einer um 15 Zentimeter in Längsrichtung verschiebbaren Rückbank zugelegt. Das Kofferraumvolumen kommt so auf 530 bis 675 Litern, maximal sind es 1.525 Liter. Im Innenraum geht es gewohnt hochwertig zu. Wer es einen Hauch schicker mag, sucht nach dem Coupé-Derivat Sportback (seit Ende 2019).

Motoren und Antrieb: Das Motorenangebot startete zunächst ganz konventionell mit Benzinern und Diesel, ein Plug-in-Hybrid (TFSI 40e mit einer Systemleistung von 180 kW/245 PS) ist erst seit Anfang 2021 erhältlich. Basis-Benziner ist der 1,5-Liter-Vierzylinder mit 110 kW/150 PS (seit Ende 2020 mit Mildhybrid-Unterstützung). Den 35 TFSI gibt es nur mit Frontantrieb. Allrad bieten die Zweiliter-Turbo 40 TFSI (140 kW/190 PS) und 45 TFSI (169 kW/230 PS). Das stärkste Pferd im Stall hört auf den Namen RS. Der traditionsreiche 2,5-Liter-Fünfzylinder sorgt hier mit 294 kW/400 PS für Sportwagen-Werte. In 4,5 Sekunden gelingt der Spurt von 0 auf 100 km/h, der Verbrauch liegt bei rund 10 Litern.

Bei den Dieseln kommt ein Zweiliter-Vierzylinder in den Ausbaustufen mit 150 PS (35 TDI) und 190 PS (40 TDI zum Einsatz. Der 40 TDI verfügt ab Werk über Allrad. Der WLTP-Durchschnittsverbrauch liegt zwischen 4,7 und 7 Litern.

Ausstattung und Sicherheit: Audi bietet sein Kompakt-SUV in drei Ausstattungsversionen an: Q3, Q3 advanced und Q3 S-Line. Und wie bei Audi üblich, weckt(e) auch hier die Preisliste mit allerlei Paketen und Extras, zumal die namenslose Basisvariante eher schlicht ohne Bling-Bling vorfährt. Gebrauchtwageninteressenten müssen sich daher informieren, welche Wünsche sich Erstkäufer zusätzlich zur recht ordentlichen jeweiligen Serienausstattung erfüllt haben. Beim Thema Sicherheit und Ausstattung mit Assistenten gibt sich der Q3 keine Blöße und erreichte beim NCAP-Crashtest 2018 eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Fazit und Markt: Der Audi Q3 macht eine gute Figur, auch beim TÜV. Interessenten eines gebrauchten Exemplars können zwar unter vielen Offerten auf den Gebrauchtwagenportalen wählen, die sind aber durchaus selbstbewusst eingepreist. Nach Auswertung von mobile.de werden aktuell rund 8.000 gebrauchte Audi Q3 der zweiten Generation auf dieser Plattform zum Kauf angeboten. Los geht es ab rund 18.000 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X