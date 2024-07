Die macht was her – Gebrauchtwagen-Check: Mercedes E-Klasse (Typ W 213)

Anzeige

SP-X/Köln. Die E-Klasse (W 213) der fünften Generation war zwischen 2016 und 2023 am Start. Neben der Limousine gab es das T-Modell (Kombi) sowie Coupé und Cabrio (ab 2017). Der Kombi wurde seit dem Frühjahr 2017 auch als „All-Terrain“-Modell in trendiger Offroad-Optik offeriert. Worauf Gebrauchtwagenkäufer achten sollten, weiß der TÜV.

Qualität: Da die E-Klasse gerne von Vielfahrern gekauft wird, übertreffen die Kilometerleistungen den Durchschnitt erheblich. Trotzdem liegt bei allen Jahrgängen des Typs W 213 die Zahl der mängelfreien Fahrzeuge bei den TÜV-Hauptuntersuchungen (HU) über dem Durchschnitt der untersuchten Fahrzeuge. Ganz ohne Beanstandungen passieren die Modelle jedoch nicht den Check. Die Prüfer bemängeln oft die Achsaufhängung.

Karosserie und Innenraum: Die E-Klasse macht was her, ohne protzig zu wirken. Sie sprach Dienstwagenberechtige genauso an wie Taxi-Unternehmen oder Privatkunden. Platz ist für die Insassen reichlich vorhanden ebenso mangelt es nicht an Komfort. Die Verarbeitung stimmte. Die 4,92 Meter lange Limousine bietet schon im Kofferraum reichlich Stauraum (540 Liter). Das Gepäckteil des 4,95 Meter lange T-Modells schluckt zwischen 640 und 1.820 Liter.

Im Sommer 2020 erhielt die E-Klasse ein Facelift. Sie ist an überarbeiteter Front und Heck zu erkennen. Im Innenraum kamen unter anderem ein geändertes Lenkrad und andere Zierteile zum Einsatz, das Infotainmentsystem MBUX gehörte zum Serienumfang.

Motoren und Antrieb: Das Motorenangebot war riesig und umfasste Vier-, Sechs- und Achtzylindermotoren sowie Plug-in-Hybride. Einstiegsbenziner war ein Vierzylinder mit 135 kW/184 PS (E 200) und Handschaltung. Alternativ zum Heckantrieb war dieses Aggregat auch mit Allrad (4Matic) und Neungangautomatik erhältlich. Seit 2019 unterstützt ein kleiner 10 kW/14 PS starker E-Motor den auf 145 kW/197 PS gewachsenen E 200. Der E 300 kommt auf 180 kW/245 PS (seit 2019: 190 kW/258 PS plus 14 PS-E-Motor), der seit 2018 verfügbare E 350 auf 220 kW/299 PS plus E-Unterstützung mit 14 PS. Ebenfalls als Vierzylinder fahren die Plug-in-Hybride vor. Der zunächst angebotene 350e hat eine Systemleistung von 210 kW/286 PS, der seit 2018 verfügbare 300e leistet 235 kW/320 PS.

Sechszylinder sind E 400 (245 kW/333 PS), E 450 (270 kW/367 PS, E 43 AMG (295 kW/401 PS) oder E 53 AMG (320 kW/435 PS), die alle mit Allrad ab Werk ausgeliefert wurden. Allrad ist auch bei den V8-AMG-Versionen an Bord (E 63: 420 kW/571 PS, E 63 S: 450 kW/612 PS).

Das Diesel-Angebot startete mit dem E 200 d und 110 kW/150 PS (seit 2019: 118 kW/160 PS), gefolgt vom 220 d und 220 d 4Matic (143 kW/194 PS) und 300 d (180 kW/245 PS). Seit Anfang 2021 war nur noch die Allradvariante des 300 d verfügbar, die 198 kW/265 PS leistet und von einem 15 kW/20 PS starken E-Motor unterstützt wird. Der Diesel-Plug-in-Hybrid im 300 de kommt auf eine Systemleistung von 225 kW/306 PS. Fans von Sechszylinder-Diesel werden beim 350 d (190 kW/258 PS, seit: 2018: 210 kW/286 PS) und 400 d (243 kW/330 PS, seit 2018: 250 kW/340 PS) fündig. Außer dem Basisbenziner sind alle Triebwerke ab Werk an eine Neungangautomatik gekoppelt.

Ausstattung und Sicherheit: Für Exterieur und Interieur gab es oberhalb der gut ausgestatteten Basisversion jeweils drei Linien (Avantgarde, Exclusive und AMG Line), die sich in Ausstattungsumfang und Ausprägung deutlich unterscheiden. In der langen Aufpreisliste standen aber noch etwa Luftfederung, LED-Leuchten in der Multi-Beam-Ausführung oder ein 80-Liter-Tank. Viele Assistenten gehörten zum Serienumfang, Erstkäufer konnten aber auch hier ihr Fahrzeug individualisieren.

Fazit: Schön und gediegen, dazu noch zuverlässig. Die Mercedes E-Klasse kann auch als Gebrauchtwagen überzeugen. Bei mobile.de werden aktuell rund 7.000 gebrauchte E-Klassen des Typs W 213 zum Kauf angeboten. Sofern man kein ausgemustertes Taxi-Modell mit Laufleistungen von über 400.000 Kilometern erwerben möchte (ab 7.500 Euro), muss man ein wenig investieren. Ab 15.000 Euro stehen Exemplare mit weniger als 200.000 Kilometer auf dem Tacho zur Wahl.

Elfriede Munsch/SP-X