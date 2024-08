Der Van für den Sportfan – Gebrauchtwagen-Check: BMW 2er Active Tourer (2014-21)

Anzeige

SP-X/Köln. Der 2er Active Tourer von BMW ist einer der letzten Kompaktvans in Deutschland, für den neu allerdings mindestens 36.000 Euro fällig werden. Da könnte der Blick auf den Gebrauchtmarkt lohnen, denn die von 2014 bis 2021 angebotene Vorgänger-Generation ist aus zweiter Hand bereits für unter 7.000 Euro zu haben. Laut TÜV-Report 2024 handelt es sich um ein solides Modell. Mit den Jahren können aber auch hier altersbedingte Macken zunehmen.

Qualität: Der erste BMW auf Frontantriebsplattform leistet sich zumindest als junger Gebrauchter kaum Schwächen und weist bei der HU weniger Mängel auf als im Segmentdurchschnitt üblich. Ab einem Alter von vier bis fünf Jahren steigt das Mängelniveau jedoch über den Segmentdurchschnitt, wie die TÜV-Report-Analyse zeigt. Der Grund: Die Vans fallen vergleichsweise häufig durch die Abgasuntersuchung (AU). Während die Bremsen bei siebenjährigen Exemplaren oft noch in Ordnung sind, treten ab diesem Alter außerdem häufiger Mängel an den Lenkgelenken auf. Wer in Internetforen nach Mängeln sucht, findet zudem Hinweise auf klappernde Panoramadächer, verwirrende Navianweisungen und Kantenrost an den Türen.

Karosserie und Innenraum: Der 2014 eingeführte 2er Active Tourer ist zwar optisch nicht mehr ganz so frisch, aber vor allem die kleine Variante wirkt für einen Van auch heute noch erfreulich dynamisch. Zudem bietet der Tourer in seinem hochwertig ausgestatteten Innenraum viel Platz und segmenttypische Variabilität. Der Raum hinter den Vordersitzen ist trotz des breiten Kardantunnels mit einem auf 1.455 Liter erweiterbaren Kofferraum vielseitig nutzbar. Das gilt einmal mehr für die mit rund 4,60 Meter fast 20 Zentimeter längere Version „Gran Tourer“, deren Gepäckabteil 1.905 Liter fasst.

Motoren und Antrieb: Der 2er Van basiert auf einer Frontantriebsplattform mit optionaler Allradtechnik. Als Einstiegsmotorisierung dient ein 80 kW/109 PS starker 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner, der dem dynamischen und fahraktiven Anspruch des Vans nicht ganz gerecht wird. Deutlich flotter geht es in der Variante mit 103 kW/140 PS zu, und darüber machen zwei 2,0-Liter-Vierzylinder mit 141 kW/192 PS und 170 kW/231 PS den 2er zum Dynamiker unter den Familienautos.

Auch bei den Dieseln mangelt es nicht an Leistung: Die 2,0-Liter-Vierzylinder kommen auf 110 kW/150 PS und 140 kW/190 PS, und selbst der effiziente 1,5-Liter-Dreizylinder ist mit 85 kW/116 PS für diese Klasse noch ordentlich motorisiert. Ab 2018 gibt es auch eine Plug-in-Hybrid-Variante mit 165 kW/224 PS und mehr als 50 Kilometern elektrischer Reichweite, die gebraucht inzwischen für unter 15.000 Euro zu haben ist. Die Kraftübertragung erfolgt bei den stärker motorisierten Active Tourern über Automatikgetriebe mit sechs bis sieben Gängen, für die schwächeren Versionen 216i und 218i sowie 214d, 216d und 218d gibt es Handschalter.

Ausstattung und Sicherheit: BMW bietet für den 2er Active Tourer eine breite Palette an Ausstattungsoptionen an. Die Basis verfügt unter anderem über Klimaanlage, Audiosystem mit Freisprecheinrichtung und Leichtmetallfelgen (außer bei den beiden Einstiegsmotorisierungen). Darüber hinaus gibt es vier vorkonfigurierte Linien: „Advantage“ bietet vor allem Technik, „Sport Line“ und „M Sport“ setzen auf ein dynamisches Äußeres und Sportsitze, in der „Luxury Line“ sind Ledersitze und ähnliche Annehmlichkeiten an Bord. Wer Extras wie eine elektrische Heckklappe, LED-Scheinwerfer, ein adaptives Fahrwerk oder eine Dachreling wünscht, muss gezielt danach suchen.

Für Sicherheit sorgen in allen Varianten sechs Airbags, dazu gibt es auf Wunsch diverse Assistenten – vom Spurhalte- bis zum Notbremssystem. Im Euro-NCAP-Crashtest 2014 gab es fünf von fünf möglichen Sternen.

Fazit: Der 2er Tourer ist nicht nur sportlicher und edler als der gemeine Familien-Van, er zeigt sich technisch auch weitgehend so souverän, wie es ein Premiumauto tun sollte. Entsprechend werden in der Regel selbst für die ältesten Exemplare aus dem Baujahr 2014 oft noch fünfstellige Summen aufgerufen. Günstigste Exemplare werden für bereits unter 7.000 Euro angeboten. Aktuell sind knapp 2.500 Exemplare bei Mobile.de im Angebot.

Mario Hommen/SP-X