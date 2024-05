Wohlklang mit Wiedererkennungswert – Test: Ssangyong Torres

Anzeige

SP-X/Köln. Der Ssangyong Torres sieht aus wie ein echter Abenteurer für Outback und Urwald. Sein wilder Auftritt ist aber vor allem Show: Der Südkoreaner zählt eher zu den soften Vertretern der Crossover-Zunft und verfügt dabei über außergewöhnlich harmonische Umgangsformen. Die versöhnen auch mit ein paar Ecken und Kanten an anderer Stelle.

Der Ssangyong Torres ist eine auffällige Erscheinung Foto: Ssangyong

Zunächst einmal ist der Torres ein echter Hingucker. Die wuchtige Front erinnert an martialische Offroader vom Schlage eines Hummer, die Zurrösen auf der Motorhaube und die Heckklappe mit ihrem stilisierten Ersatzrad strahlen klassisches Offroad-Flair aus. Dazu kommen ungewöhnliche Elemente wie ein Knick in der Dachlinie oder eine farblich abgesetzte C-Säulenverkleidung. Richtig stimmig ist das nicht immer, vom skurrilen Stil früherer Ssangyong-Modelle setzt sich der Torres trotzdem deutlich ab.

Der Kofferraum fällt sehr groß aus Foto: Ssangyong

Mit 4,70 Metern Länge sortiert sich der Crossover unterhalb des Flaggschiffs Rexton ein, bietet aber nicht viel schlechtere Platzverhältnisse. Vor allem der riesige Kofferraum mit bis zu 1.663 Litern Volumen dürfte Heimwerker, Freizeitsportler und anderen Transportinteressierten gefallen. Weil unter dem doppelten Boden Platz für Kleinkram ist und die Heckklappe so steil steht, dass auch eine Waschmaschine dahinter passt, stimmt auch die Nutzbarkeit. Überraschenderweise verzichten die Koreaner aber darauf, eine dritte Sitzreihe als Option anzubieten, wie es in dieser Klasse eigentlich Standard ist. Platz genug wäre auf jeden Fall. Einschränkungen müssen auch Gespannfahrer hinnehmen: Mit 1.500 Kilogramm maximaler Anhängelast bleibt der Koreaner unter dem üblichen Niveau in dieser Klasse.

Auf den ersten Blick geht es hochwertig zu, auf den zweiten sieht man viel harten Kunststoff Foto: Ssangyong

Geräumig geht es auch im Passagierabteil zu, das auf den ersten Blick fast schon Premium-Flair ausstrahlt. Erst aus der Nähe fallen die großen Kunststoffflächen auf, die den wertigen Eindruck etwas dämpfen. Und auch die etwa aus Audi-SUVs bekannte Doppelbildschirmeinheit in der Mittelkonsole entzaubert sich bei eingeschalteter Zündung ein wenig, zeigt eine eher dunkle und pixelige Grafik. Allerdings ist der Torres mit seinem Startpreis von knapp 40.000 Euro auch deutlich günstiger als ein ähnlich großes Modell aus Ingolstadt.

Das Cockpit wirkt modern Foto: Ssangyong

An Ergonomie und Bedienung gibt es nichts auszusetzen. Trotz des Doppel-Bildschirms bleibt der Torres ein analoges Auto, das vor allem über klassische Schalter und Tasten bedient wird. Wer das Geblinke, Gepiepse und Geklingel moderner Cockpits nicht leiden kann, ist hier eh an der richtigen Adresse. Auch, weil die Koreaner ihren Assistenzsystemen einen geradezu wohlklingenden Warnton komponiert haben. Die dezente und harmonische Tonfolge hat gar nichts von den schrillen und alarmistischen Signalen anderer asiatischer Hersteller. Und selbst europäische Premiummarken könnten sich hier noch inspirieren lassen. Nicht ganz auf der Höhe ist allerdings das Infotainmentsystem, das bei Grafik und Geschwindigkeit Schwächen zeigt. Android Auto und Apple Car Play sind zudem nur per Kabel nutzbar.

Die Klappe ist oben angeschlagen, nicht wie eine Tür seitlich Foto: Ssangyong

So entspannt wie die elektronischen Helfer arbeiten, agiert der Ssangyong auf der Straße. Beim Fahrwerk haben die Koreaner einen ordentlichen Kompromiss aus Verbindlichkeit und Komfort gefunden, der das große Auto zwar weder zu einer Sänfte noch zum Dynamiker macht, ihm aber Stabilität und Langstreckenqualitäten verleiht. Der 1,5-Liter-Turbobenziner mit überschaubaren 120 kW/163 PS PS erledigt seine Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Sechsgangautomatik überraschend souverän, zieht den Torres über die Vorderräder kräftig nach vorn, ohne dabei zu häufig seine Stimme erheben zu müssen. Lediglich an der Tankstelle wünscht man sich den in dieser Klasse ansonsten üblichen Diesel: Mit knapp 8 Litern muss man selbst bei zurückhaltender Fahrweise rechnen. Auf der Autobahn oder im Stadtverkehr geht es auch Richtung Zweistelligkeit.

Eine Option auf eine dritte Sitzreihe gibt es nicht Foto: Ssangyong

An Alternativen zum Vierzylinderbenziner mit Frontantrieb, der ab knapp 40.000 Euro zu haben ist, hat Ssangyong lediglich noch eine Allradvariante sowie das rein elektrische Modell Torres EVX im Angebot. Echte Preisbrecher sind sie alle nicht, dank ordentlicher Ausstattung müssen sie sich aber vor Konkurrenten wie Kia Sorento, Hyundai Santa Fe oder Nissan X-Trail nicht verstecken. Während das Basismodell „Amber“ noch relativ mager daher kommt, bietet „Quartz“ für 42.000 Euro bereits ein gutes Niveau bei Optik- und Komfort-Extras. Zum Lieferumfang zählen etwa 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Navigation und ansehnliche Kunstledersitze. Wer noch einmal 5.500 bis 6.500 Euro drauf legt, erhält eine Quasi-Komplettausstattung.

Der Koreaner bietet viel Platz, aber keinen serienmäßigen Allradantrieb Foto: Ssangyong

Der Ssangyong Torres sieht nach Abenteuer aus, ist aber ein sanfter und komfortabler Geselle, der sowohl bei Transportaufgaben als auch auf der Langstrecke ein guter Begleiter ist. Ein paar Design-Schrullen und das betagte Infotainment muss man dann allerdings akzeptieren. Das faire Preisniveau und vor allem die fünfjährige Garantie erleichtern das aber wiederum.

Ssangyong Torres – Technische Daten:

Fünftüriger SUV der Mittelklasse; Länge: 4,70 Meter, Breite: 1,89 Meter (mit Außenspiegel: k. A.), Höhe: 1,71 Meter, Radstand: 2,68 Meter, Kofferraumvolumen: 703 – 1.663 Liter, Anhängelast: 1.500 kg

1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner; 120 kW/163 PS, maximales Drehmoment: 280 Nm bei 1.750 U/min, 0-100 km/h: 8,8 s, Vmax: 174 km/h, Frontantrieb (optional Allradantrieb), 6-Gang-Schaltung manuell, Normverbrauch: 7,9 Liter/100 km, CO2-Ausstoß: 181 g/km, Abgasnorm: Euro 6d, Testverbrauch: 8 Liter /100 km, Preis: ab 39.500 Euro, Testwagenpreis: 48.090 Euro (Forest Edition, 2WD)

Ssangyong Torres – Kurzcharakteristik:

Warum: Günstiger Preis, gutes Raumangebot, individuelle Optik, 5 Jahre Garantie

Warum nicht: Keine E-Unterstützung, hoher Verbrauch, geringe Anhängelast,

Was sonst: Ford Kuga, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe

Holger Holzer/SP-X