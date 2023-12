Viel gespart – Test: Dacia Spring

Elektroautos sind zu teuer, heißt es. Der Dacia Spring will das widerlegen – was ihm aber nur teilweise gelingt.

Der Dacia Spring zählt zu den günstigsten E-Autos

SP-X/Köln. Weil das Basismodell doch ein wenig zu billig wirkte und zu schwache Fahrleistungen bot, hat Dacia den Spring kräftig aufgewertet. Die kürzlich nachgereichte „Extreme“-Variante ist optisch gelungen und endlich auch auf Autobahnen nicht mehr völlig fehl am Platz. Trotzdem müssen Käufer viele Kompromisse eingehen.

In der Stadt kommt der Spring um die 200 Kilometer weit

Mit einem Basispreis von 22.750 Euro vor Förderung ist der Crossover-Kleinstwagen immer noch der günstigste Elektro-Pkw auf dem deutschen Markt. Und auch die getestete „Extreme“-Ausführung bleibt mit 25.440 Euro deutlich unter den nächst-billigen Modellen Renault Zoe und VW E-Up, die jeweils an der 30.000-Euro-Grenze kratzen. Werden noch die aktuell geltenden 7.177,50 Euro Umweltbonus abgezogen, zählt der Dacia sogar zu den preiswertesten Neuwagen überhaupt, liegt deutlich unter dem Niveau von größeren Modellen wie dem VW Polo oder dem Opel Corsa.

Innen finden vier Personen Platz

Allerdings: Stärker als bei anderen Dacia-Modellen merkt man dem Spring den Stress des Preiskampfes an. Gut lässt sich das schon daran erkennen, was ihm alles fehlt. Unter anderem: die „P“-Position auf dem Fahrstufen-Schalter (es gibt nur D, N und R), die Option auf eine Sitzheizung, beheizbare Außenspiegel, ein mehr als nur marginaler Bordcomputer, Android Auto oder Apple Car Play, ein Menü für die Ladeplanung, ein Schloss am Handschuhfach, ein verstellbares Lenkrad, Audio-Bedientasten an selbigem und ein dreiphasiger Bordlader. Von Assistenzsystemen gar nicht zu reden: Gerade mal der vorgeschriebene Notbremshelfer und der Schleuderschutz ESP sind an Bord. Im EuroNCAP-Crashtest reichte es unter anderem deswegen nur für einen einzigen Stern.

In der Extreme-Ausstattung kann sich der Kleinwagen sehen lassen

Dass ein Auto im untersten Preissegment nicht feudal ausgestattet sein kann, ist verständlich. Aber auch das, was hier dann doch an Bord ist, kann nicht immer überzeugen. Besonders unangenehm fielen während der Testfahrten im herbstlichen Schmuddelwetter die funzeligen Scheinwerfer auf. Dacia setzt als beinahe einziger Hersteller noch auf Halogen-Technik für das Abblend- und Fernlicht. Lediglich im Tagfahrleuchten arbeiten LEDs. Die Sicht bei miesem Wetter wird noch dadurch verschlechtert, dass die Scheibenbelüftung der Klimaanlage ihre liebe Not hat, den Kondensnebel vom Glas zu bekommen. Bei mehr als einem Insassen und nassen Klamotten braucht sehr viel Geduld, wer nicht im Blindflug losfahren möchte.

Auf Fotos wirkt der kleine Crossover größer als er ist

Es gibt aber auch einiges zu loben: Die an Geländewagen-Optik orientierten Design-Upgrades der „Extreme“-Ausstattung, die nur in Verbindung mit dem stärkeren der beiden Antriebsoptionen zu haben ist, stehen dem 3,73 Meter langen City-Stromer ausgezeichnet. Die kupferfarbenen Applikationen und das weiße Markenlogo an der Front sorgen für einen Lifestyle-Anstrich, der bei anderen Marken mit viel Geld erkauft werden muss. Der Innenraum wiederum ist weiterhin sehr einfach gehalten und wird von hartem Kunststoff dominiert. Ergonomie und Sitzposition sind – trotz fehlender Einstellmöglichkeiten – aber durchaus akzeptabel. Auch im Fond mit seinen zwei Plätzen können es Kinder zumindest für die üblichen Innenstadt-Strecken gut aushalten. Der Kofferraum ist für ein Auto dieser Klasse fast schon groß. Weil das serienmäßige Typ-2-Ladekabel unter den Ladeboden passt, bietet er auch für größere Wochenendeinkäufer ausreichend Platz.

Das Cockpit ist eher einfach gehalten

Solange der Spring in der Stadt unterwegs ist, kann er auch fahrerisch durchaus überzeugen. Der flotte Antritt und der gute Durchzug bis Tempo 60 machen ihn in Kombination mit einem Wendekreis unter 10 Metern zum agilen Cityflitzer, der mit rund 15 kWh Test-Verbrauch auch noch ziemlich effizient unterwegs ist. Dass die Lenkung sehr unpräzise arbeitet und kaum Rückstellmoment aufbaut, stört beim Rangieren aber etwas. Spätestens auf der Landstraße kommt sie und das hölzern arbeitende Fahrwerk aber an ihre Grenzen; Fahrspaß hat da wenig Chancen. Zumindest erlaubt der im „Extreme“ auf 48 kW/65 PS erstarkte Antrieb auf sehr freier Strecke auch den ein oder anderen Überholvorgang. Und selbst auf der Autobahn kann man einigermaßen im Verkehr mitschwimmen. Mit dem 33 kW/44 PS starken Basismodell hingegen wird schon das Einfädeln zur Mutprobe.

Die getestete „Extreme"-Ausführung bleibt mit 25.440 Euro deutlich unter den nächst-billigen Modellen

Bleiben wir also in der Stadt. Dort ist die Praxis-Reichweite von rund 200 Kilometern (Herstellerangabe: 220 km) durchaus angemessen, auch weil der Bordcomputer transparent rechnet und beruhigend genaue Angaben zum verbleibenden Energievorrat macht. Ist der 26,8 kWh große Akku leer, braucht es allerdings Geduld. einer öffentlichen AC-Ladesäule tankt der Dacia einphasig mit maximal 3,7 kW statt der mittlerweile üblichen 11 kW, so dass sich das Einstöpseln bei Restaurant- oder Shopping-Besuchen kaum lohnt. Wer unterwegs nennenswerte Mengen Strom nachtanken muss, tut das besser am Schnelllader, wo der Crossover bis zu 30 kW Ladeleistung entwickelt. In der Regel dürfte das Stadtauto aber in der heimischen Garage geladen werden, wo es rund achteinhalb Stunden für die Füllung benötigt.

Während andere Dacia-Modelle zwar preissensibel und teils auch etwas frugal gemacht sind, im Grund aber von der Wertigkeit durchaus mindestens mit einem vergleichbaren Gebrauchtwagen mithalten können, ist der Spring wirklich ein Sparmodell. Dem in China gebauten und für den dortigen Markt entwickelten Kleinstwagen merkt man den Kostendruck aus jeder Perspektive an. Das Ganze resultiert zwar in einem relativ günstigen Preis – ein Schnäppchen ist der Rumäne aber trotzdem nicht. Wenn in den kommenden Monaten ähnlich preiswerte, aber wahrscheinlich deutlich vollwertigere E-Autos wie der Citroen E-C3 oder der Renault 5 auf den Markt kommen, dürfte es für den Rumänen noch schwerer werden als ohnehin schon. Das weiß auch Dacia – und hat bereits eine umfangreiche Überarbeitung in Aussicht gestellt.

Technische Daten – Dacia Spring Extreme Electric 65:

Fünftüriger, viersitziger Kleinstwagen im Crossover-Stil, Länge: 3,73 Meter, Breite: 1,58 Meter (mit Außenspiegeln: 1,77 Meter), Höhe: 1,51 Meter, Kofferraumvolumen: 290 Liter.

PSM-Elektromotor vorne, 48 kW/65 PS, maximales Drehmoment: 113 Newtonmeter, Vorderradantrieb, Batteriekapazität: 26,8 kWh (netto), max. Ladeleistung (AC/DC): 3,7/30 kW, Ladezeit 10-80 % (AC/DC): 8:28/0:58 min, 0-100 km/h: 13,7 s, Vmax: 125 km/h, WLTP-Normverbrauch: 14,5 kWh/100 Kilometer, Reichweite: 220 km, Testverbrauch: 15 kWh/100 Kilometer

Preis: 24.550 Euro

Kurzcharakteristik – Dacia Spring:

Warum: niedriger Preis, für seine Größe gutes Raumangebot

Warum nicht: mäßige Fahrleistungen, niedriges Sicherheitsniveau, schwache Materialqualität

Was sonst: VW E-Up, Renault Twingo Electric, Dayun ES3

Holger Holzer/SP-X