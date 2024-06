Richtig (S-)Klasse? – Test: Genesis G90

Wenn 116.000 Euro günstig sind, sprechen wir entweder über eine Eigentumswohnung – oder den in Deutschland neuen Genesis G90. Die Luxuslimousine bietet alles, was sich ein Autofahrer an Komfort und Ausstattung wünschen kann. Und im Vergleich zu einer S-Klasse bleibt sogar noch Geld für einen Kompaktwagen übrig.

Anzeige

SP-X/Köln. Die Oberklasse war lange Jahre fast ausschließlich eine deutsche Angelegenheit. Vor allem die Mercedes S-Klasse, in geringerem Umfang auch der Audi A8 und der BMW 7er, bestimmten mit immer mehr Luxus und Komfort die Richtung in diesem Segment. Andere Hersteller wie Jaguar (XJ) oder Lexus (LS) konnten da zumindest in Europa kaum mithalten. Auch Genesis hat seit einiger Zeit, aber erst seit einigen Monaten in Deutschland, ein Modell der Oberklasse im Angebot: den G90.

Gut proportioniert: Die Normalversion des G90 tritt mit weniger Chrom und speziellen 20-Zoll-Felgen an Foto: Genesis

Auf 5,28 Meter Länge erstreckt sich die Limousine und ist in der „kurzen Version“ schon so lang wie die Langversion der S-Klasse, die lange Variante kommt auf 5,47 Meter. Ganz schön selbstbewusst also, die Koreaner. Das zeigt auch der deutsche Verkaufspreis, der aber mit 116.180 Euro immerhin bei vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung noch 30.000 Euro unter dem Edel-Schwaben liegt. Also eigentlich ziemlich günstig, der Koreaner.

Richtig sportlich kann und will man mit dem Trumm selbst im Sport-Modus nicht fahren Foto: Genesis

Spaß beiseite – der G90 wird in Deutschland natürlich nur ein Nischendasein fristen. Wenn es um automobile Luxusprodukte geht, sind Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer ganz konservativ. Trotzdem hat es uns interessiert mal nachzuschauen, was der Hyundai-Konzern im edelsten Modell seiner edelsten Marke so alles reinpackt.

Die Langversion ist fast 5,50 Meter lang Foto: Genesis

Kurz gesagt: So ziemlich alles. Beispiel: Es gibt natürlich adaptive Stoßdämpfer, aber serienmäßig ist auch immer ein Kamerasystem an Bord, das die Straße vor dem Fahrzeug checkt und die Dämpfer an die Gegebenheiten anpasst. Das klappt ganz ausgezeichnet, in Sachen Komfort steht der G90 dem deutschen Luxus-Trio in nichts nach. Zumal auch Sitze und Kopfstützen der Traum eines jeden Langstreckenreisenden sind. Die vier Plätze in der Limousine sind natürlich allesamt beheizt oder gekühlt, elektrisch verstellbar und haben eine Massagefunktion. Komischerweise bis auf den Beifahrersitz. Offensichtlich fährt man dieses Auto in den Augen der Genesis-Ingenieure entweder selbst, oder man sitzt hinten. Am besten natürlich hinten rechts, dann kann den stiefmütterlich behandelten Beifahrersitz gleich umklappen und als Beinauflage nutzen.

Genesis verzichtet auf einen allzu typischen „Korean-Style“ und hat das Design am internationalen Geschmack ausgerichtet Foto: Genesis

Damit das Schläfchen im riesigen Fond nicht gestört wird, ist der G90 natürlich erstklassig gedämmt. Die ordinäre Außenwelt dringt kaum nach Innen. Lediglich dann, wenn dem Sechszylinder kurzfristig etwas von seinen 415 PS abverlangt wird, wird es etwas lauter. Ansonsten überzeugt der 3,5-Liter-Benziner mit kräftigem Antritt und souveräner Performance. Dazu passt die aufmerksame und geschmeidig arbeitende Achtgang-Automatik.

Die Bedienung im G90 gibt kaum Rätsel auf Foto: Genesis

Richtig sportlich kann und will man mit dem Trumm selbst im Sport-Modus nicht fahren. Aber dank des aktiven Fahrwerks und der Hinterachslenkung machen Kurven mit dem Allrader trotzdem Spaß. Komplett überzeugt haben die starken und trotzdem gut zu dosierenden Bremsen.

Mit dem neuen G90 fordert Genesis die etablierte Luxusklasse heraus Foto: Genesis

Auch die Bedienung im G90 gibt kaum Rätsel auf. Viele Funktionen sind direkt über Tasten aufrufbar und müssen nicht erst umständlich in Untermenüs gesucht werden. Gewöhnen muss man sich lediglich an die Anordnung der in der Mittelkonsole nebeneinander liegenden Drehschalter für Getriebe (links) und Infotainment (rechts). Da mussten wir öfter schon mal kurz hinschauen, um Verwechselungen zu vermeiden. Aber das ist eine Sache der Gewöhnung. Enttäuschend dagegen die Sprachsteuerung, die mal aufmerksam arbeitete, sich häufiger aber auch dumm stellte. Hier ist der Unterschied etwa zu einem MBUX-System in der S-Klasse noch gewaltig.

Die besten Plätze sind hinten Foto: Genesis

Optisch überzeugt der G90 dagegen. Genesis verzichtet auf einen allzu typischen „Korean-Style“ und hat das Design am internationalen Geschmack ausgerichtet. Auffällig ist vor allem die Front mit der großen Kühlermaske und der mit 2,56 Quadratmetern wohl größten Motorhaube im Segment. Das Heck kommt dagegen recht unauffällig daher. Kleines Ärgernis: Die Luke am Kofferraum ist sehr eng geraten und es passen gerade mal 368 Liter Gepäck hinein. Zum Vergleich: Das Gepäckabteil eines Golf fasst schon 13 Liter mehr.

Vorne arbeitet ein Verbrenner Foto: Genesis

So ist der Genesis eine Reiselimousine für Menschen, die nicht mehr als zwei Gucci-Köfferchen für den Davos-Urlaub brauchen – oder die den üppigen Fond als zusätzlichen Koffer-Raum nutzen können. Ein erstklassiges Fahrzeug zum relativ günstigen Preis ist der G90 trotzdem. Und er zeigt, wie weit der Hyundai-Konzern inzwischen aufgeholt hat. Nutzen wird es der Luxus-Limousine in Deutschland nichts. Aber Spaß gemacht hat die Ausfahrt im G90 trotzdem.

Genesis G90 – Technische Daten:

Fünftürige, viersitzige Limousine der Oberklasse; Länge: 5,28 Meter, Breite: 1,93 Meter (mit Außenspiegeln: 2,17 Meter), Höhe: 1,49 Meter, Radstand: 3,18 Meter, Kofferraumvolumen: 368 Liter

3,5-Liter-V6-Turbobenziner mit elektr. Kompressor, 305 kW/415 PS, maximales Drehmoment: 549 Nm bei 1.300 – 4.500 U/min, Allradantrieb, Achtgang-Automatik, 0-100 km/h: 5,2 s, Vmax: 250 km/h, Normverbrauch: 10,5 Liter, CO2-Ausstoß: 246 g/km, Testverbrauch: 12,2 Liter

Preis: 116.180 Euro

Kurzcharakteristik

Warum: so viel Auto fürs Geld

Warum nicht: so viel Geld für ein Auto

Was sonst: Mercedes S-Klasse, Audi A8, BMW 7er, Lexus LS

Peter Eck/SP-X