Luxus in kurz – Kurztest: Range Rover Evoque D200

Die zweite Generation des Evoque hat zwar schon fünf Jahre auf dem Buckel, wirkt aber optisch noch immer frisch Foto: Land Rover

SP-X/Köln. Range Rover hat den Evoque zum neuen Modelljahr renoviert. Wir konnten das kompakte SUV in der Version D200 Autobiography in Tribeca Blue zum winterlichen Test ausführen.

Der Evoque ist eine kleine Trutzburg auf Rädern, deren glatte Flächen das Auto aber insgesamt eher freundlich wirken lassen Foto: Land Rover

Der erste Eindruck:

Mögen muss man allerdings die relativ kleinen Fensterflächen. Vor allem in den hinteren Türen handelt es sich fast schon um Sehschlitze Foto: Land Rover

Schick sieht er aus. Die zweite Generation des britischen Edelkraxlers hat zwar schon fünf Jahre auf dem Buckel, wirkt aber optisch noch immer frisch. Eine kleine Trutzburg auf Rädern, deren glatte Flächen das Auto aber insgesamt eher freundlich wirken lassen. Wobei man natürlich die relativ kleinen Fensterflächen mögen muss. Mit seinen 4,37 Metern Länge ist der Evoque kein Raumwunder, was man nicht nur am knappen Knieraum hinten sieht. Auch vorne ist der Raum knapp, nicht in der Länge, aber in der Höhe. Menschen über 1,90 haben schon mal Dachkontakt. Bei der jüngsten Überarbeitung stand das Interieur im Mittelpunkt. Wichtigste Neuerung ist eine aufgeräumte Mittelkonsole, dank der Integration der Klimaanlagen-Bedienung in den auf 11,4 Zoll gewachsenen Infotainment-Touchscreen. Unterhalb vom Display ist nun Platz für eine große Ablage mit Smartphone-Ladeschale. Das sieht alles sehr schick aus.

Erkennungsmerkmal des zum Modelljahr 2024 leicht überarbeiteten Evoque sind seine neuen LED-Pixelscheinwerfer Foto: Land Rover

Auf der Straße:

Dank der Integration der Klimaanlagen-Bedienung in den auf 11,4 Zoll gewachsenen Infotainment-Touchscreen präsentiert sich die Mittelkonsole im Evoque aufgeräumter Foto: Land Rover

Der Evoque 200 D hat – wie das D in der Typenbezeichnung vermuten lässt – noch einen Diesel unter der Haube, was in elektrifizierten Zeiten schon bemerkenswert ist. Der Zweiliter-Vierzylinder bietet mit seinen 150 kW/204 PS und den 430 Newtonmetern Drehmoment alles, was uns an der Antriebsart immer gefallen hat. Nach einer minimalen Gedenksekunde, die nur deshalb auffällt, weil E-Autos derlei nicht haben, zieht der Diesel vehement los. Kraft ist reichlich vorhanden und der Verbrach bleibt bei winterlichen Verhältnissen im Bereich von 7,5 Litern und damit nur wenig über dem Normwert von 6,9 Litern.

Mit seinen 4,37 Metern Länge ist der Evoque kein Raumwunder, was man nicht nur am knappen Knieraum hinten sieht Foto: Land Rover

Das Fahrwerk bügelt die meisten Unpässlichkeiten des Straßenbelags glatt, und bietet dazu jede Menge Reserven auch für dynamischere Gangarten. Allerdings vermeidet man so etwas, schon weil der Evoque einen dank ausgeklügelter Sicherheitsüberwachung sofort auf etwaige Abweichungen vom zulässigen Höchsttempo hinweist. Das macht er leider nicht ganz fehlerfrei. Da wird mal eine Tempo-30-Zone als Spielstraße definiert oder die Aufhebung der 30er-Zone nicht erkannt. Man kann die akustisch dezenten Warntöne ausschalten, muss das aber bei jedem Start neu machen. Das ist allerdings kein Fehler von Range Rover, sondern eine Vorgabe. Klasse ist dagegen das neue LED-Licht.

Die Kosten:

Hoch. Gute 80.000 Euro schreibt der Händler in der von uns gefahrenen Autobiography-Version auf die Rechnung. Premium mit leichter Hang zum Luxus eben.

Die Konkurrenten:

Sind rar. Porsche Macan und Mercedes GLC sind eine Klasse größer. Richtig kompakten Luxus gibt es eigentlich in dieser Form sonst nicht.

Zum Schluss:

Wer den Stil der Marke mag, aber den Platz eines großen Range Rover nicht braucht, weil die Kinder schon aus dem Haus oder noch nicht geplant sind, ist mit dem Evoque gut bedient.

Range Rover Evoque D200 Autobiography – Technische Daten:

Fünftüriges, fünfsitziges SUV der Kompaktklasse; Länge: 4,37 Meter, Breite: 2,0 Meter (mit Außenspiegeln: 2,10 Meter), Höhe: 1,65 Meter, Radstand: 2,68 Meter, Kofferraumvolumen: 472 – 1.156 Liter

2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel mit Mildhybrid-Unterstützung, 150 kW/204 PS, maximales Drehmoment: 430 Nm bei 1.750 U/min, Neungang-Automatik, Allradantrieb, 0-100 km/h: 8,5 s, Vmax: 213 km, Normverbrauch: 6,9 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 181 g/km, Abgasnorm: Euro 6d, Testverbrauch: 7,5 Liter/100 Kilometer

Preis: ab 80.800 Euro

Günter Weigel/SP-X