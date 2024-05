Fünf Sterne für Tiguan und drei Chinesen – Euro NCAP: Neue Crash-Test-Ergebnisse

Anzeige

SP-X/Brüssel. Euro NCAP hat die Crashtest-Ergebnisse von fünf neuen Pkw-Modellen veröffentlicht. Drei Neuerscheinungen aus China sowie der neue VW Tiguan erreichten Fünf-Sterne-Ergebnisse. Dagegen blieb der Ford Tourneo Custom, ein Pkw-Ableger des Kleintransporters Transit Custom, mit nur drei Sternen etwas hinter den Erwartungen zurück.

Bei den passiven wie aktiven Sicherheitssystemen gibt sich der neue VW Tiguan erwartungsgemäß keine Blöße Foto: Euro NCAP

Der seit vielen Jahren erfolgreiche VW Tiguan schnitt in der Anfang 2024 gestarteten Neuauflage erwartungsgemäß souverän ab. Bereits in der günstigen Ausstattungsversion Life erhält der Kunde neben guten Aufprallschutz auch eine umfangreiche Unfallvermeidungstechnik. Hervorgehoben wurden von den Testern zudem die Sicherheitsfeatures für jüngere Insassen. Der Fond ist serienmäßig mit zwei Seitenairbags ausgerüstet. Außerdem sind Systeme an Bord, die vor dem Zurücklassen von Kindern und vor Türunfällen warnen.

Volle fünf Sterne gab es außerdem für gleich zwei Modelle der jungen Geely-Marke Zeekr. Das Luxus-Elektroauto 001, das zu Preisen ab 60.000 Euro bestellbar ist und in den kommenden Monaten auf den Markt kommt, gab sich keine Blöße. Gleiches gilt für den elektrischen Kompakt-SUV X, der ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte zu Preisen um 45.000 Euro auf den deutschen Markt kommt.

Mit dem Elektro-Van Mifa 7 der Saic-Tochter Maxus hat ein weiteres chinesisches Modell ebenfalls fünf Sterne erhalten – keine Überraschung, denn der größere Bruder Mifa 9 hat dieses Ergebnis bereits 2022 erreicht. Voraussichtlich im Herbst wird der Mifa 7 auch in Deutschland zu Preisen um 60.000 Euro erhältlich sein.

Nur drei Sterne vergab Euro NCAP an den Ford Tourneo Custom, der mit bis zu neun Sitzen erhältlich ist. Das Ergebnis mag etwas überraschen, da die Nutzfahrzeugvariante Transit Custom mit Platin und damit der besten Note in der Transporterwertung von Euro NCAP ausgezeichnet wurde. Im Pkw-Bereich gelten allerdings andere Bewertungskriterien. Die Crashtest-Organisation weist außerdem darauf hin, dass die 3 Sterne für die Basisausstattung vergeben wurden. Mit einem optionalen Sicherheitspaket wären auch 4 Sterne möglich.

Mario Hommen/SP-X