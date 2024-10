Einer wie keiner (mehr) – Test: Hyundai i10 N-Line

Den 3,68 Meter kurzen Flitzer i10 biete Hyundai als einzige Marke in diesem Segment mit einer potenten Turbomotorisierung an

Den 3,68 Meter kurzen Flitzer i10 biete Hyundai als einzige Marke in diesem Segment mit einer potenten Turbomotorisierung an Foto: Hyundai

SP-X/Köln. Echte Kleinstwagen will kaum noch eine Automarke produzieren. Angeblich lohnt es sich nicht mehr, Fahrzeuge wie einen VW Up oder Peugeot 108 auf dem Markt zu halten. Bleibt die Frage, wie es einige Hersteller schaffen, trotzdem in diesem Segment präsent zu bleiben, wie etwa Toyota mit dem Aygo, Kia mit dem Picanto oder Hyundai mit dem Schwestermodell i10. Den 3,68 Meter kurzen Flitzer i10 bieten die Koreaner zudem als einzige Marke in diesem Segment mit einer potenten Turbomotorisierung an, die aus 1,0 Litern Hubraum kräftige 66 kW/90 PS schöpft. Und genau den wollten wir fahren.

Achtung: 90 PS, das ist der aktuelle Leistungswert des Dreizylinders im Modelljahr 2025. Unser Testwagen war zwar mit dem gleichen Aggregat ausgestattet, aber es leistete als Auto des Modelljahrs 2024 noch 100 PS. Der Sprung auf die Abgasnorm Euro 6e machte Modifizierungen erforderlich, die dem Antrieb letztlich 10 Pferdchen kosteten. Zwar blieb das maximale Drehmoment von 172 Newtonmetern bei frühen 1.500 U/min erhalten, bei der Höchstgeschwindigkeit ging es jedoch um gleich 10 auf jetzt noch 175 km/h runter, die Beschleunigung auf 100 km/h von 10,5 auf 11,4 Sekunden hoch. Das könnte manchen Interessenten abschrecken, denn wer den Turbo-i10 ordert, der will ja gerade Power haben und vielleicht sogar auch mal auf die Autobahn. Denn für die Stadt reichen die beiden anderen, allerdings etwas zähen Motorvarianten des i10 mit 79 PS (1,2-Vierzylinder) und 63 PS (1,0-Dreizylinder-Sauger) ohnehin aus.

Beim Ampelspurt verliert das rund 1,1 Tonnen wiegende Leichtgewicht auf den ersten 50 Metern eigentlich nur gegen Elektroautos Foto: Hyundai

Sei´s drum, unser noch 100 PS leistender Testwagen machte auf jeden Fall Spaß. Auch deshalb, weil es Hyundai mit der Sportlichkeit nicht übertreibt. Die fünf Vorwärtsgänge lassen sich behände schalten, sind aber nicht übertrieben knackig ausgelegt. Die Lenkung ist präzise, reagiert aber nicht überempfindlich auf die Befehle des Fahrers und die Sitze quälen nicht mit dicken Wulsten im Möchtegern-Sport-Style.

Der i10 ist als Turbo ein sportiver, aber nicht durch und durch sportlicher Kleinstwagen Foto: Hyundai

Beim Ampelspurt verliert das rund 1,1 Tonnen wiegende Leichtgewicht auf den ersten 50 Metern eigentlich nur gegen Elektroautos. Wer mit dem Kleinen allerdings auf die Autobahn will oder muss, sollte Ohropax und seine Kreditkarte dabeihaben. Denn bei hohen Drehzahlen wird es im Innenraum laut und der Dreizylinder zum Trinker, es winkt bei einem nur 36 Liter fassenden Tank allzu schnell die nächste Tanksäule. Ohne, dass man nun besonders schnell vorankäme. Denn bei 185 km/h und demnächst – siehe oben – schon bei 175 km/h ist Schluss. Mehr Tempo will man aber eigentlich auch gar nicht, denn bei 2,43 Metern Radstand ist es dann auch mit dem Restkomfort nicht mehr weit her.

Der i10 schöpft aus einem Liter Hubraum 90 PS Foto: Hyundai

Nein, der i10 ist als Turbo ein sportiver, aber nicht durch und durch sportlicher Kleinstwagen, was ihn andererseits erfreulich alltagstauglich macht. Natürlich lassen sich bei seinen Maßen keine Raumwunder verwirklichen, doch sitzen zwei Erwachsene vorne bequem und hinten noch – zumindest auf kurzen Strecken – erstaunlich kommod. Trotzdem werden die meisten Menschen auf eine Mitfahrt im Fond nach Möglichkeit verzichten. Umso besser, lässt sich das knappe Ladevolumen von 252 Litern doch dann auf 1.050 Liter erweitern. Das reicht für weit mehr als nur den Wocheneinkauf, selbst kleinere Besorgungen im schwedischen Möbelhaus sind dann möglich.

Das „N Line“-Logo findet sich unter anderem im Kühlergrill Foto: Hyundai

Die Alltagstauglichkeit des i10 wird manchen Beobachter erstaunen, lässt die Optik des kleinen Koreaners doch eher anderes erwarten. Ausschließlich in der N-Line Version erhältlich, wirkt er von vorne mit seinem speziellen Kühlergrill inklusive roten Zierstreifen und den drei schräg-vertikalen LED-Tagfahrleuchten fast schon aggressiv. Gut zum Outfit passen die schönen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, und wer es immer noch nicht verstanden, hat welch spezieller i10 da am Straßenrand parkt, der sieht es spätestens beim Blick auf das rote Modellsignet an der C-Säule. Auch innen gibt es mancherlei Zierrat in Rot, dazu ein Multifunktionslederlenkrad und eine Pedalerie in Alu-Optik.

Das Cockpit wirkt aufgeräumt und modern Foto: Hyundai

Hyundai gebührt gleich ein doppeltes Lob: Zum einen dafür, dass die Marke überhaupt noch einen Kleinstwagen anbietet und zum anderen, weil sie noch dazu eine solche Spaßversion bereithält. Mit kleinen Autos lässt sich kein Geld verdienen? Wir hoffen, und damit wären wir bei einem der wenigen Vermouthstropfen im i10-Cocktail, dass bei einem Preis von 22.190 Euro doch ein paar Cent für den Hersteller übrigbleiben? Der kleine Fahrspaß hat also leider – trotz großzügiger Fünfjahresgarantie ohne Kilometerbegrenzung – einen recht hohen Preis.

Natürlich lassen sich bei seinen Maßen keine Raumwunder verwirklichen Foto: Hyundai

Hyundai i10 N-Line – Technische Daten:

Fünftüriger viersitziger Kleinstwagen, Länge: 3,68 Meter, Breite: 1,68 Meter (mit Außenspiegeln: 1,96 Meter), Höhe: 1,48 Meter, Radstand: 2,43 Meter, Ladevolumen: 252 – 1.050 Liter

1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenzier, 66 kW/90 PS, maximales Drehmoment: 172 Nm bei 1.500 U/min, Fünfgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb, 0-100 km/h: 11,4 s, Vmax: 175 km/h, Durchschnittsverbrauch: 5,5 l / 100 km, CO2-Ausstoß: 125 g/km, CO2-Klasse: D, Abgasnorm: Euro 6e, Testverbrauch (mit 100 PS-Version): 6,8 l / 100 km

Preis: ab 22.190 Euro

Kurzcharakteristik:

Warum: winzig und wuselig – der einzige seiner Art, gut ausgestattet, lange Garantie

Warum nicht: naturgemäß wenig Platz im Fond und Kofferraum, eingeschränkter Fahrkomfort, kleiner Tank, nicht günstig

Was sonst: nix sonst, alle anderen Autos haben weniger Leistung oder gehören nicht in diese Fahrzeugklasse

Peter Eck/SP-X