Ein letztes Mal – Test: Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition

SP-X/Köln. Seit fast 90 Jahren steht der Name Jaguar für automobile Hochkultur und klangvolle Verbrennungsmotoren. Doch im nächsten Jahr, wenn Jaguar offiziell sein rundes Jubiläum feiert, ist endgültig Schluss mit Brumm-Brumm. Ende 2025 wird ein neues Elektromodell den Paradigmenwechsel beim Antrieb und damit zugleich einen radikalen Neuanfang für Jaguar einläuten.

Wer jetzt noch einen neuen Jaguar mit Verbrennungsmotor bestellen möchte, muss zum F-Pace greifen, den Jaguar als 90th Anniversary Edition anbietet Foto: Jaguar

Bis dahin bleibt der Traditionsmarke und ihren Fans nur noch das in die Jahre gekommene SUV-Modell F-Pace, das mit Ausnahme des 400 Sport und des SVR 575 ausschließlich in der mit vielen Extras garnierten und auf Sportlichkeit getrimmten 90th Anniversary Edition erhältlich ist. Auch wenn man diesen nun letzten Jaguar mit Verbrennungsmotor in mehrfacher Hinsicht als beeindruckend und begehrenswert empfinden mag: Seine Abschiedstour nährt auch die Hoffnung, dass dem Neustart Modelle folgen, die dem legendären Markenimage von Jaguar wieder mehr gerecht werden.

Die Ausstattung des F-Pace 90th Anniversary Edition ist hochwertig, der Innenraum zudem modern und wohnlich Foto: Jaguar

Dass der scheidende F-Pace keine schmerzhafte Lücke hinterlässt, liegt auch am Design und am Genre. Seit Ende der Nullerjahre setzt Jaguar mehr auf Zeitgeist, Verkaufszahlen und leicht verdauliche Optik als auf traditionsbewusste Imagepflege. Diese Strategie hat eben auch die für Jaguar untypischen SUV-Modelle I-Pace, E-Pace und F-Pace hervorgebracht, die die klassischen Werte der britischen Kultmarke äußerlich allenfalls andeuten.

Das Jubiläumsmodell ist an diversen Schwarzakzenten und dem Anniversary-Badge an der Heckklappe erkennbar Foto: Jaguar

Der F-Pace könnte so oder ähnlich auch von einem südostasiatischen Hersteller stammen. Die Aura eines Jaguars – cool, kauzig, versnobt – transportiert er nicht. Immerhin: Der fast 4,80 Meter lange Hochbeiner, der auf mächtigen und schmucken 21-Zoll-Rädern ruht, verleiht seinen Insassen durchaus Prestige und lässt als 90th Edition dank sportlicher Akzente die Muskeln spielen. Obwohl der F-Pace im Kern ein geräumiges und alltagstaugliches Auto ist, versprüht er zugleich Premium-Flair und sogar ein wenig Noblesse.

Der Jaguar F-Pace ist ein imposantes SUV mit einer durchaus noblen Aura, aber er sieht so aus, wie SUV heutzutage eben aussehen Foto: Jaguar

Das gilt besonders für den Innenraum, der seine Gäste mit einem modernen und zugleich individuellen Cockpit mit Verwöhncharakter empfängt. Angenehmes Leder, metallisch glänzende Oberflächen und der edel wirkende Touchscreen des Infotainmentsystems Pivi Pro schmeicheln dem Tastsinn und dem Auge. Seit der Modellpflege 2021 präsentiert sich das Cockpit des F-Pace nicht nur stilvoller, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand. Die Infotainmentwelt ist übersichtlich, grafisch ansprechend gestaltet und arbeitet flüssig und flink. Einige Eigenheiten sind gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen findet man sich schnell zurecht. Smartphones lassen sich problemlos koppeln, so dass der Nutzer seine persönliche App-Welt aufspielen kann. Auf dem großen 11,4-Zoll-Touchscreen, dem Display hinter dem Lenkrad und dem serienmäßigen Head-up-Display lässt sich die Informationsvielfalt nach eigenen Vorlieben organisieren. Natürlich ist der Jag online und bietet damit viele praktische Funktionen unserer zunehmend vernetzten Autowelt.

Fahren muss man immer noch selbst. In unserem Fall liefert der Topdiesel D300 mit seinen sechs in Reihe angeordneten Zylindern und drei Litern Hubraum sportliche 221 kW/300 PS und bärige 650 Newtonmeter. Das Aggregat schnurrt zwar nicht ganz so vornehm wie ein Benziner, gibt aber dennoch wenig Anlass, wegen seiner manchmal knurrigen Lebensäußerungen die Nase zu rümpfen. Über eine 8-Gang-Automatik von ZF wird die Kraft an beide Achsen geleitet. Traktion ist also kein Problem. Entsprechend eignet sich der Vortrieb für entspanntes Cruisen als auch souveränes Vorpreschen. Nach etwas mehr als 6 Sekunden sind 100 km/h erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 230 km/h.

Wer es besonders eilig hat, treibt den Verbrauch in den zweistelligen Bereich. Auf der Autobahn waren wir hingegen gemächlich unterwegs, was uns einen mit dem Normverbrauch identischen Testverbrauch von 6,9 Litern Diesel bescherte. Mit 66 Litern Tankinhalt lassen sich zwischen zwei Tankstopps also auch sehr lange Touren zurücklegen. Der Jag ist ein durch und durch angenehmes Reisemobil, mit dem sich diese stressfrei absolvieren lassen. Zum 90th-Anniversary-Paket gehören unter anderem enganliegende Sportsitze, auf denen man es trotz eines verbindlichen Zuschnitts auch längere Zeit aushalten kann.

Der F-Pace will auch, ganz in der Tradition der Marke Jaguar, Sportwagen sein. Und das gelingt dem Dickschiff mit Bravour. Fahrwerk, Lenkung, Sitzposition, Regelsysteme und Bremsen locken in vertrauensbildender Weise zu Ausflügen in Richtung Grenzbereich. Soll es ein Sportwagen sein, findet man sicher bessere Alternativen. Aber der F-Pace ist eben auch ein Allzweckwerkzeug, das ein breites Spektrum von Bedürfnissen zufrieden stellt.

Warum es unbedingt dieser Jaguar sein soll, muss jeder für sich selbst herausfinden. Sportliche SUV mit Premium-Flair gibt es jedenfalls zuhauf und zu ähnlichen Preisen. Auch wenn der F-Pace ein gewisses Etwas hat, fehlt ihm doch das Einzigartige, die Aura einer Ikone, wie man sie vielleicht von einem Jaguar erwarten würde. Jaguar-Chef Rawdon Glover hat versprochen, dass mit dem ersten Elektro-Jaguar auf Basis der neuen Electric Modular Architecture (EMA) Ende 2025 das Ikonische wieder in den Vordergrund rücken wird. Die letzten F-Pace stehen also auch für das Ende der Volumen-Ära. In Zukunft will Jaguar wieder echte Wow-Autos bauen, die man wegen ihres Charakters kauft. Billig wird das allerdings nicht. Der erste E-Jag wird wohl jenseits der 120.000 Euro kosten. Dagegen erscheint der F-Pace 90th Anniversary, der bei rund 66.000 Euro startet, fast schon als Schnäppchen.

Jaguar F-Pace D300 90th Anniversary Edition – Technische Daten:

Fünftüriges, fünfsitzges Mittelklasse-SUV, Länge: 4,75 Meter, Breite: 2,07 Meter (2,18 Meter mit Außenspiegeln), Höhe: 1,66 Meter, Radstand: 2,87 Meter, Kofferraumvolumen: 470 bis 1.440 Liter

3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbodiesel und Mild-Hybridisierung, 221 kW/300 PS, maximales Drehmoment: 650 Nm bei 1.500 bis 2.500 U/Min, Achtgang-Automatik, Allradantrieb, 0-100 km/h: 6,4 s, Vmax: 230 km/h, Durchschnittsverbrauch: 6,9 l, CO2-Ausstoß: 183 g/km, Effizienzklasse: C, Abgasnorm: Euro 6d

Preis: ab 65.800 Euro

Jaguar F-Face „90th Anniversary Edition“ – Kurzcharakteristik:

Warum: weil es der letzte Jaguar ist, den man neu mit Verbrennungsmotor bekommt

Warum nicht: weil der F-Pace letztlich nur ein SUV wie viele andere ist

Was sonst: Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC60

Mario Hommen/SP-X