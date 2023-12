Zwischen „Vertrauensbruch“ und Abwarten – Reaktionen auf Umweltbonus-Aus

Dass die E-Autoprämie irgendwann ausläuft, war klar Foto: Heidelberg

SP-X/Köln. Das plötzliche Aus für den Umweltbonus provoziert Kritik. Die lauteste kommt aus dem Autohandel. Der Herstellerverband hält sich zumindest sprachlich zurück, stört sich aber ebenfalls an der Kurzfristigkeit. Und ein Autoexperte sieht den Industrie-Standort Deutschland in Gefahr.

„Das ist ein unfassbar großer Vertrauensbruch für mehrere zehntausend Kundinnen und Kunden, die ihre E-Fahrzeuge bestellt haben unter der Voraussetzung, dass die Fördersumme fließt“, sagt ZDK-Präsident Arne Joswig. Das Mindeste wäre aus seiner Sicht, den Umweltbonus bis zum Jahresende laufen zu lassen und gleichzeitig in Abstimmung mit Ländern und Kommunen dafür zu sorgen, dass bis zum 31.12.2023 Zulassungsstellen geöffnet blieben, um Zulassungen vornehmen zu können.

Der Herstellverband VDA spricht nicht von „Vertrauensbruch“, sieht das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Politik aber zumindest untergraben. Präsidentin Hildegard Müller plädiert an Bundesregierung und den Bundestag, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, die den Kundinnen und Kunden ihren beim Kauf des Autos fest eingeplanten Bonus garantiere. In der Industrie selbst hat der Stellantis-Konzern – zu dem unter anderem Opel, Peugeot, Fiat und Jeep zählen – am schnellsten reagiert und Privatkunden einen Zuschuss aus eigener Tasche versprochen.

Nach Ansicht von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer beschädigt die Streichung der Elektroautoprämie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie. „2024 werden nach unserer Hochrechnung in Deutschland 200.000 vollelektrische Neuwagen weniger verkauft. Während der Schlüsselmarkt China mit Elektroautos von einem Erfolg zu anderen fährt, fällt Deutschland zurück“, so der Direktor des „CAR – Center Automotive Research“ in Bochum. Für die deutsche Autoindustrie sei das ein beklemmendes Ergebnis, denn beim Übergang in die Elektromobilität verliere man die wichtigen Skalenvorteile beim Hochlauf.

Etwas weniger Aufregung herrscht in den E-Auto-Foren im Internet. Generell wird dort häufig mit der Attraktivität der Technik argumentiert, die die Förderung eigentlich gar nicht nötig habe. Oftmals wird auch dafür plädiert, die Preisentwicklung in den kommenden Monaten erst einmal abzuwarten. Denn dass E-Autos real deutlich teurer werden als heute, sei nicht ausgemacht. Die Diskutanten dürften in der Regel die Prämie für ihr Fahrzeug allerdings schon erhalten haben, sind also finanziell nicht immer direkt betroffen und entsprechend weniger emotionalisiert als Menschen, die jetzt überraschend nicht in den Genuss der Prämie kommen.

Holger Holzer/SP-X