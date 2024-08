Zwischen 4 und 45 Euro – Mehrkosten für Extra-Beinfreiheit im Flieger

Anzeige

SP-X/Hamburg. Die Mehrkosten für mehr Beinfreiheit bei Flugreisen sind je nach Fluggesellschaft sehr unterschiedlich, wie eine Auswertung des Lottoanbieters Freiheit+ zeigt. Danach geben Fluggäste im Durchschnitt rund 20 Euro für mehr Beinfreiheit aus. Den höchsten Aufpreis zahlen Gäste von Air Baltic mit 45,63 Euro, gefolgt von Scandinavian Airlines (ab 35 Euro), Britisch Airways (34 Euro), Flyplay (32,30 Euro) und Tuifly (31 Euro). Am niedrigsten sind die Zusatzkosten bei Sun Express (3,71 Euro), Turkish Airlines (4,13 Euro), Eurowings (5 Euro), Volotea und Air Malta (6 Euro) sowie Air Serbia (7 Euro).

Bei Eurowings gibt es mehr Beinfreiheit bereits ab 5 Euro Aufpreis Foto: Eurowings

In der Regel können bei der Buchung Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit ausgewählt werden. Diese befinden sich häufig in den Reihen an den Notausgängen.

Mario Hommen/SP-X