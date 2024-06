Zweimal 20 zum Geburtstag – Maserati MC20 Icona und Leggenda

Anzeige

SP-X/Modena. Maserati legt von seinem Mittelmotor-Sportwagen MC20 die beiden auf jeweils 20 Exemplare limitierten Sonderserien Icona und Leggenda auf. Beide zeichnen sich durch erweiterte Ausstattungsumfänge und Sonderlackierungen aus. Letztere sind als Hommage an den vor 20 Jahren vorgestellten Maserati MC12 gedacht. Während sich der MC20 Icona mit seiner zweifarbigen Lackierung in Weiß und Blau am Look des MC12 Stradale orientiert, greift der in Mintgrün und Schwarz lackierte Leggenda das Farbschema der Rennversion GT1 Vitaphone auf.

Vom MC20 hat Maserati die beiden Sonderserien Icona und Leggenda aufgelegt Foto: Maserati

Neben der Sonderlackierung sowie schwarz lackierten Bremssätteln und filigranen Leichtmetallrädern in Dreizack-Optik bieten beide Varianten auch eine rennsportliche Innenausstattung. Dazu gehören unter anderem Vier-Wege-Monocoque-Rennsitze mit modellspezifischem Mittelbahndesign und Stickereien. Zum Ausstattungsumfang gehören außerdem ein Carbon-Interieur-Paket, das Soundsystem Sonus faber, das elektronische Sperrdifferenzial, die Hebebühne und einige optionale Assistenzsysteme.

Der Leggenda huldigt hingegen der Rennversion des MC12 Foto: Maserati

Preise für Icona und Leggenda nennt Maserati nicht. Die Basisversion des 463 kW/630 PS starken Flügeltürers kostet rund 254.000 Euro. Die genannten Ausstattungsumfänge rechtfertigen einen Aufpreis von vielen zehntausend Euro.

Der MC20 Icona ist als Hommage an den Maserati MC12 Stradale gedacht Foto: Maserati

Mario Hommen/SP-X