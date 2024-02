Zwei mit Doppelherz – Porsche Panamera E-Hybrid

Den neuen Panamera bietet Porsche nun auch in zwei PHEV-Varianten mit V6-Benziner an Foto: Porsche

SP-X/Zuffenhausen. Für den neuen Panamera erweitert Porsche das Antriebsportfolio um zwei weitere Plug-in-Hybride. Beim 4 E-Hybrid liefert ein Doppelherz aus 2,9-Liter-V6-Benziner und E-Motor 346 kW/470 PS und 650 Nm Systemleistung, der stärkere 4S E-Hybrid kommt auf 400 kW/544 PS und 750 Nm. In beiden Fällen erlaubt eine 26 kWh große Batterie rein elektrisches Fahren. Die Reichweiten im E-Modus gibt Porsche mit 93 beziehungsweise 90 Kilometer an. Der On-board-Lader schafft bis zu 11 kW an AC-Ladesäulen. Die zu Preisen ab 123.400 respektive 138.200 Euro bestellbaren PHEV-Panamera kommen im Frühjahr auf die Straße.

Mario Hommen/SP-X