Zwei große Displays – Audi Q2 mit Infotainment-Upgrade

Im kleinen Q2 hat Audi viele Jahre lang am Dreh-Drücksteller festgehalten. Jetzt wird er auch hier durch einen Touchscreen ersetzt. Auch sonst wird das Cockpit moderner.

Anstelle des Dreh-Drücksteller bietet die Mittelkonsole des Audi Q2 künftig ein kleines Staufach Foto: Audi

SP-X/Ingolstadt. Audis 2016 eingeführtes Kompakt-SUV Q2 wird aufgewertet. Künftig bietet der Fünftürer ab der Basisversion ein 12,3 Zoll großes Instrumentendisplay mit Full-HD-Auflösung sowie einen 8,8 Zoll großen Touchscreen. Das Virtual Cockpit lässt dem Fahrer die Wahl zwischen zwei Display-Layouts sowie verschiedene Ansichten, die sich per View-Taste wechseln lassen.

Bei der Bedienung des Infotainmentsystems verzichtet der Q2 auf den bisherigen Dreh-Drücksteller in der Mittelkonsole. Stattdessen setzt Audi auf Touch-Eingabe am Display sowie eine Sprachsteuerung, die natürliche Sprachbefehle umsetzen kann. Die Basisversion des Q2 bietet DAB-Radio, datenfähige USB-C-Anschlüsse sowie Fernzugriff aufs Fahrzeug via App. Gegen Aufpreis lässt sich die Infotainmentwelt um Navigation, Konnektivitätsdienste oder ein Sound-System von Sonos aufwerten.

Außerdem bekommt der Q2 eine erweiterte Sicherheitsausstattung, die um Verkehrszeichenerkennung, Spurverlassenswarner und Einparkhilfe hinten wächst.

Markstart für den aufgewerteten Q2 ist noch im ersten Halbjahr 2024. Der Basispreis steigt um 450 auf dann 28.600 Euro.

Mario Hommen/SP-X