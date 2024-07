Zum Jubiläum eine Neuauflage und ein Designer-Stück – Fiat wird 125 Jahre alt

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Fiat feiert seinen 125. Geburtstag. Zum Jubiläum rücken die Italiener zwei erfolgreiche Modelle in den Fokus: den Fiat Panda und den 500e.

Der Fiat Grande Panda ist 3,99 Meter lang Foto: Fiat

Mit dem Fiat Grande Panda stellt Fiat den Nachfolger des Kleinstwagens Panda vor. Im Vergleich zum gerade technisch aufgefrischten Panda fällt der kommende Grande Panda deutlich länger aus. Der Neue streckt sich auf 3,99 Meter und überbietet den aktuellen um 35 Zentimeter. Der Kleinwagen basiert auf der Stellantis-Plattform STLA Smart und wird als Benziner mit Mildhybridunterstützung und als Stromer an den Start gehen. Die E-Version kommt mit dem bekannten Stellantis-Antriebslayout mit 83 kW/113 PS und 44 kWh-Akku. Die Reichweite beträgt 320 Kilometer. Der 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner leistet 74 kW/101 PS. Preise nennt Fiat nicht, wie aber das Schwestermodell Citroen C3 für rund 23.000 Euro, soll der Einstieg in den elektrischen Grande Panda bei unter 25.000 Euro liegen. Der Mildhybrid dürfte bei ca. 17.000 Euro starten.

Die Räder sind mit dem Initialen von Giorgio Armani versehen Foto: Fiat

Optisch setzt Fiat den Grande Panda mit bulligem 4x4-Attributen wie robuster Beplankung und Pseudo-Unterfahrschutz sowie 17-Zöllern auffällig in Szene. Dazu kommen einige Designfinessen wie die schwarze Frontblende mit Pixeldesign und einer dazu passenden Tagfahrlichtsignatur aus horizontalen Pixeln. Die Heckklappe trägt einen 3D-Schriftzug mit dem Markennamen. Der schick gemachte Innenraum bietet Platz für 5 Personen, das Kofferraumvolumen 360 Liter.

Der elektrische Kleinstwagen Fiat 500 fährt als Sondermodell „Giorgio Armani“ vor, das in den Farben Green Micinalised oder Ceramic Greige angeboten wird Foto: Fiat

Von den Feierlichkeiten zum Geburtstag profitiert auch Fiats 500e. Der elektrische Kleinstwagen fährt als Sondermodell „Giorgio Armani“ vor. Das in Zusammenarbeit mit dem Modedesigner kreierte Modell wird ausschließlich als Limousine sowie in den Farben Green Micinalised oder Ceramic Greige angeboten. Die Räder sind mit dem Initialen von Giorgio Armani versehen und sollen durch ihr Design die Aerodynamik verbessern. Seine Initialen und seine Unterschrift sind auch im kühl und schnörkellos gestalteten Innenraum etwa an den Kopfstützen oder auf dem Startbildschirm des Infotainmentsystems zu finden. Das Armaturenbrett zeigt glatte Holzdekore kombiniert mit Alu. Auch hier gibt es keine Preise. Interessenten müssen aber wahrscheinlich mit 20.000 Euro Mehrkosten im Vergleich zum Basismodell (ab 33.500 Euro für die Version mit 42 kWh-Akku) rechnen.

Das Interieur wirkt edel und kühl Foto: Fiat

Elfriede Munsch/SP-X