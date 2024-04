Zeitreisender – Theon Design 911-Targa-Umbau

Anzeige

SP-X/ Deddington. Der britische Restomod-Spezialist Theon Design hat erstmals einen Porsche 911 Targa der Generation 964 technisch modernisiert und optisch auf Ur-Targa getrimmt. Rund eineinhalb Jahre und mindestens eine halbe Million Euro hat das Umbauprojekt mit dem Codenamen GBR003 im Auftrag eines betuchten Kunden gekostet.

Theon Design hat einen ersten 911 Targa seinem Restomod-Programm unterzogen Foto: Theon Design

Bei Theon werden die Spenderfahrzeuge komplett entblättert und in ein neues „Blechkleid“ aus Carbon gehüllt. Trotz Einbau von Klimaanlage und Servolenkung konnte damit das Gewicht des Targa auf fahrfertige 1.228 Kilogramm reduziert werden. Optisch erinnert die in Pastellblau lackierte Leichtbaukarosserie mit zusätzlichem Chromschmuck und neuen Leuchten im Ur-Elfer-Stil an die erste Targa-Generation. Trotz der Retro-Zitate betonen stark ausgestellte Radhäuser die Muskeln und schaffen gleichzeitig Platz für breite Reifen auf 18-Zoll-Fuchs-Felgen.

Einiges erinnert an den Ur-Elfer, doch technisch handelt es sich um ein modernisiertes 90er-Jahre-Modell Foto: Theon Design

Theon bietet seinen Kunden verschiedene Sechszylinder-Boxermotoren an. Für den GBR003 wurde die höchste Ausbaustufe mit 4,0 Liter Hubraum und 297 kW/406 PS implantiert. Kombiniert wird das Aggregat mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe aus dem Porsche 993 RS, von dem auch ein Sperrdifferenzial für die Hinterachse und die Bremsanlage übernommen wurden. Das Fahrwerk verfügt über ein elektronisch gesteuertes Dämpfungssystem mit fünf wählbaren Stufen sowie ein hydraulisches Liftsystem.

Über 500.000 Euro dürfte dieser Beaulide seinen Besitzer gekostet haben Foto: Theon Design

Im Innenraum bietet der Linkslenker Recaro-Touring-Sitze mit Pepita-Sitzmittelbahnen. In das modernisierte Armaturenbrett wurden ein Focal-Soundsystem und eine Smartphone-Halterung integriert.

Der Innenraum wurde ebenfalls umfangreich überarbeietet und weitgehend in Neuzustand versetzt Foto: Theon Design

Interessenten bieten die Briten individuelle Umbauten an. Für einen Targa werden umgerechnet mindestens 484.000 Euro verlangt. In diesem Preis sind allerdings weder Spenderfahrzeug noch Mehrwertsteuer enthalten.

Als Dach setzt der GBR003 auf eine klassische Stoffpelle Foto: Theon Design

Mario Hommen/SP-X