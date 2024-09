Yukon und Sierra kommen – AEC SV erweitert Portfolio um GMC-Modelle

Anzeige

SP-X/München. AEC SV, ein auf den Import von GM-Fahrzeugen spezialisierter Händler aus München, erweitert sein Angebotsspektrum um die großen GMC-Modelle Yukon und Sierra, die im August ein Facelift bekommen haben. Die Einfuhr nach Deutschland soll mit dem Modelljahr 2025 starten, dessen Produktion für beide Baureihen im Oktober beginnt.

AEC bringt den zum Modelljahr 2025 gelifteten GMC Yukon offiziell nach Deutschland Foto: GMC

Der GMC Yukon zählt mit einer Länge von 5,33 bis 5,72 Meter in den USA zu der Klasse der Full-size-SUV. Neben V8-Motoren wird der in mittlerweile fünfter Generation gebaute Yukon alternativ auch mit einem über 300 PS starken Sechszylinder-Diesel angeboten. Alle Antriebe werden mit einer 10-Gang-Automatik kombiniert. Welche Varianten AEC zu welchen Preisen vom Yukon anbieten wird, wurde noch nicht verraten. Zur Orientierung: In Onlinebörsen starten als Neuwagen angebotene Vor-Facelift Yukon zu Preisen ab rund 90.000 Euro.

Den Pick-up Sierra, technisch ein Schwestermodell des Yukon mit allerdings nach hinten offener Ladefläche, dürfte preislich in ähnliche Regionen vordringen. AEC SV kombiniert seine Angebote mit der Homologation sowie einer Garantieleistung über drei Jahre bzw. 200.000 Kilometer.

Mario Hommen/SP-X