Wolfsburgs schnellster Elektriker – VW ID.3 GTX Performance

SP-X/Wolfsburg. VW schärft bei seinem Elektro-Sportler ID.3 GTX nach. Zu Preisen ab 52.300 Euro ist ab sofort eine um 41 PS auf 240 kW/326 PS verstärkte „Performance“-Variante des Kompaktmodells bestellbar. Das Drehmoment von 545 Nm bleibt unverändert. Energie erhält der Elektromotoren an der Hinterachse aus einem 79 kWh großen Akku, der für bis zu 601 Kilometer Fahrt gut sein soll. Die Fahrleistungen fallen im Performance-Modell leicht besser aus als beim Standard-GTX, der Spurt auf 100 km/h gelingt in 5,7 statt in 5,9 Sekunden, das Maximaltempo erhöht sich um 20 km/h auf 200 km/h, den bislang höchsten Wert in einem ID-Modell. Preislich liegen zwischen den beiden Varianten 1.500 Euro.

VW bietet eine zweite Variante des ID.3 GTX an Foto: VW

Holger Holzer/SP-X