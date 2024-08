Wohnmobil als Smarthome – Nissan Primaster Seaside mit Revotion-Steuerung

Mit dem neuen Steuersystem Revotion werden Wohnmobile zum Smarthome. Nissan zeigt bei seinem Primaster Seaside, was das zentrale Rechenhirn für neue Möglichkeiten bietet.

SP-X/Wesseling. Nissan zeigt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (30. August bis 8. September) sein Wohnmobil Primastar Seaside by Dethleffs in einer mit dem smarten Steuerungssystem von Revotion ausgestatteten Variante.

Seinen Primaster Seaside zeigt Nissan auf dem Caravan Salon mit der smarten Revotion-Steuerung Foto: Nissan

Schnittstelle für den Nutzer ist die Revotion-App, die auf dem Handy oder einem optional für das Fahrzeug erhältlichen Tablet laufen kann. Mit ihr lassen sich aus der Ferne Klimaanlage, Heizung und Licht im Fahrzeug steuern. Außerdem kann man sich über Stromversorgung und -vorrat sowie Füllstände der Wassertanks informieren. Steht man an einem Ort ohne externe Stromversorgung, zeigt die App an, wie lange der an Bord vorhandene Stromvorrat unter Berücksichtigung aktueller Verbräuche und der Zufuhr von Solarstrom noch reicht.

Über die Revotion-App lassen sich die Füllstände der Wassertanks anzeigen oder die Innenraumbeleuchtung steuern Foto: Nissan

Das Revotion-System ist platzsparend, weshalb die Küchenzeile im Primaster mehr Stauraum bietet. Ist ein Primaster mit Revotion-Steuereinheit ausgestattet, besteht weiterhin die Möglichkeit einer nachträglichen Integration weiterer Geräte oder einer Solaranlage. Grundsätzlich lässt sich die Steuereinheit bei bereits vorhandenen Primaster-Wohnmobilen nachrüsten. Das System bietet verschiedene Bausteine. Die Preise für Basisversion inklusive Einbau starten bei rund 1.000 Euro. Die Preise für den Primaster Seaside gehen bei rund 70.000 Euro los.

Mario Hommen/SP-X