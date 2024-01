Wir halten unsere Modelle frisch – Drei Fragen an Bernhard Kaplan, Geschäftsführer Mazda Motors Deutschland

Bernhard Kaplan, Geschäftsführer Mazda Deutschland Foto: Mazda

SP-X/Leverkusen. Klein, aber fein: Mit dem Fokus auf Design und originellen Technik-Lösungen verteidigt Mazda seit Jahren seine Marktanteile gegen deutlich größere Konkurrenten. In diesem Jahr dürfte das besonders herausfordernd werden. Trotzdem will Geschäftsführer Bernhard Kaplan die Neuzulassungen in Deutschland sogar steigern.

Wie ist das vergangene Jahr für Mazda gelaufen?

Trotz des schwierigen Gesamtmarkts – vor allem im zweiten Halbjahr – war 2023 für uns ein gutes Jahr, wir haben unsere Neuzulassungen um rund ein Drittel auf 46.000 Fahrzeuge gesteigert. Für die vorab geplanten 50.000 Einheiten waren die Kauflaune der Verbraucher und ihr Zutrauen in die wirtschaftliche Entwicklung letztlich aber einfach zu schwach. Trotzdem sind wir vor allem bei den Privatkunden stark gewachsen, im Gegensatz zum Gesamtmarkt, der hier leicht rückläufig war.

Was erwarten Sie von 2024?

Wir haben sicher ein herausforderndes Jahr vor uns. Wir sehen den Gesamtmarkt noch einmal wie schon 2023 bei 2,85 Millionen Einheiten. Der Unterschied ist allerdings, dass die Branche im vergangenen Jahr nach den Lieferkettenproblemen mit einem außerordentlich hohen Auftragsüberhang ins Jahr gestartet ist. Dieser Effekt fehlt diesmal – auch uns, obwohl wir einen im langjährigen Vergleich ordentlichen Auftragsbestand mitnehmen. Trotzdem wollen wir unseren Absatz auf 48.000 Einheiten steigern. Dabei soll auch der Start des neuen Mazda CX-80 im September helfen, zudem erhält der Mazda2 Hybrid im Februar ein umfangreiches Facelift, das sich auch im Design niederschlägt. Und nicht zuletzt feiert der Roadster MX-5 seinen 35. Geburtstag, den wir auch mit einer umfangreich überarbeitete Modelljahresversion feiern.

Ihre Fahrzeugpalette ist etwas in die Jahre gekommen. Wird das nicht 2024 zum Problem?

Wenn Sie sich die Verkäufe im vergangenen Jahr, auch vom 2017 eingeführten Mazda CX-5, anschauen, denke ich das nicht. Unsere Ingenieure in Japan wenden viel Energie auf, die Modelle technisch über den gesamten Lebenszyklus frisch zu halten. In der Regel gibt es jedes Jahr ein mehr oder weniger umfangreiches Update, das mehr umfasst als nur neue Sitzbezüge. Und das Design kommt sowieso sehr gut an, alle Modelle wirken optisch noch sehr zeitgemäß. Ich bin mir daher sicher, dass wir den CX-5 auch 2024 erfolgreich verkaufen. Und für die Jahre ab 2025 hoffe ich, dass wir gemeinsam mit der Zentrale in Japan ähnlich erfolgreiche neue Produkte an den Start bringen.

Holger Holzer/SP-X