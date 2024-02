Winter-Impressionen – Nissan Ariya und X-Trail auf Eis

Nissan Ariya (l.) und X-Trail schlagen sich auch unter verschärften Bedingungen im finnischen Winter wacker Foto: Nissan

SP-X/Rapukartano. Die Situation wirkt ganz schön schwierig: Der immerhin rund 2.000 Kilo schwere Nissan Ariya steht an einem steilen Straßenabschnitt. Die linken Räder auf blankem Eis, die rechten auf festgefahrenem Schnee und ein bisschen Splitt. Wie kommt man von hier weg, ohne zuerst einmal rückwärts zu rollen und Schwung zu holen? Ganz einfach: Man überlässt die Arbeit dem Allradantrieb. Denn der versorgt vollautomatisch nicht nur die vorderen und die hinteren Räder mit der jeweils nötigen Antriebskraft, sondern fein dosiert und gezielt auch die linken und die rechten. Bremspedal loslassen, ein Zeichen im Zentralinstrument zeigt, dass die Stopper bis zu fünf Sekunden von alleine zupacken. Dann hauchzart das Fahrpedal tätscheln. Nach einer winzigen Rutsch-Einlage des linken Vorderrads setzt sich das Elektro-SUV in Bewegung – und zieht locker den Berg rauf. Prüfung bestanden.

Auf einem zugefrorenen See kann das e-4orce-System von Nissan seine Stärken voll ausspielen Foto: Nissan

Nissan rühmt die Hard- und Softwareleistung des Systems in Ariya und X-Trail vollmundig als „ultimativen Begleiter für die Eroberung vereister Straßen und verschneiter Landschaften“. Jenseits dieser Marketing-Prosa zeigten ausführliche On- und Offroad-Testfahrten mit dem Voll- und dem Teilzeitstromer in Finnland deutlich, dass man mit eher schweren und ziemlich kräftigen E-Fahrzeugen auch unter verschärften und unfreundlichen Bedingungen so einiges anstellen kann. Wobei sich Ariya und X-Trail trotz weitgehend identischer Technik letztlich doch deutlich unterscheiden.

Beim direkten Vergleich auf Eis und Schnee hat der X-Trail (l.) leicht die Nase vorn Foto: Nissan

Die insgesamt solidere und überzeugendere Gesamtleistung auf Eis und Schnee lieferte der X-Trail mit seinem E-Power genannten Antrieb ab. Bei dieser Kombination aus Elektromotor und Verbrenner dient der 1,5-Liter-Turbobenziner ausschließlich zur Stromerzeugung für die zwei E-Motoren der Allradversion. Die Systemleistung liegt bei 157 kW/213 PS. Die feine Sensorik und die ultraschnellen Rechenprozesse des e-4orce-genannten Systems registrieren im 10.000stel-Sekundentakt Schlupf oder Antriebsbedarf an jedem einzelnen Rad und reduzieren oder erhöhen blitzartig die Unterstützung. Besonders gut ist dieses „Mitdenken“ im Snow-Modus zu spüren, der die Reifen fast wie ein virtueller Klebstoff auf dem rutschigen Untergrund festzuhalten scheint. Auch wer mutwillig vor sich immer enger zuziehenden Kurven zu viel Gas gibt, wird nicht mit einem Abflug bestraft, sondern mit automatisch aufs rechte Maß reduziertem Drehmoment und gezielten Bremseingriffen auf Kurs gehalten.

Den Ariya auf rutschigem Geläuf im Zaum zu halten, ist einen Tick aufwendiger Foto: Nissan

Eine längere Leine lässt der X-Trail dem Menschen am Lenkrad im Standard- oder im Sportmodus. Allerdings sind die Drifteinlagen bei aktiviertem ESP auch hier weiter gut im Griff zu behalten. Erst wenn die Stabilitätskontrolle komplett ausgeschaltet ist, wird die Arbeit am Lenkrad richtig anspruchsvoll. Dann hat man tatsächlich alle Hände voll zu tun, um das SUV auf der freigeräumten Eisbahn zu halten.

Vor allem im Snow-Modus lässt sich der X-Trail recht einfach übers Eis dirigieren Foto: Nissan

All das kann auch der mit einer Gesamtleistung von 225 kW/306 PS aus zwei E-Motoren aufwartende Ariya, allerdings konzeptbedingt einen Tick weniger souverän. Wer hier das Fahrpedal nur kurz etwas mehr als nötig drückt, wird auch wegen des deutlich höheren und unmittelbar einsetzenden maximalen Drehmoments von 600 Nm (X-Trail: 300 und 157 Nm) mit intensiveren Drift- und Rutschaktionen überrascht als beim Hybrid-Bruder. Der Stromer erfordert mehr Aufmerksamkeit, er will etwas nachdrücklicher durch die Kurven gelotst und auf Kurs gehalten werden. Unterm Strich ist er aber immer noch ein vergleichsweise braver Begleiter. Denn Nissan hat bei der Abstimmung auf den extremen Beschleunigungs-Punch im Tesla-Stil verzichtet. Ein Trödler ist der Ariya natürlich dennoch ganz und gar nicht, aber im Vergleich mit anderen etwa gleich starken E-Mobilen gut im Griff zu behalten.

Das e-4orce-System bietet Nissan für seine ganz- und teilelektrifizierten Modelle Ariya und X-Trail an Foto: Nissan

Eine Eigenschaft, die sich speziell bei Fahrten auf Eis und Schnee als sehr positiv erweist. Wäre nicht der direkte Vergleich mit dem X-Trail, würde der Ariya dabei gute bis sehr gute Noten einfahren. Allerdings machen sich beim regelmäßigen Fahrzeugwechsel seine etwas indifferentere Lenkung und die Bremsen ohne richtig knackigen Druckpunkt bemerkbar. Zudem zickte bei Fahrten auf vereisten Straßen mit unregelmäßig ausgefahrenen Rillen zwischendurch immer wieder mal der Spurhalteassistent. Der X-Trail wirkt in diesen Disziplinen einen Hauch überzeugender und ist etwas einfacher zu handhaben. Zumindest aktuell. Denn die Entwicklung schlauer und hilfreicher Software geht ja weiter.

Nissan X-Trail 1.5 VC-T E-4orce – Technische Daten:

Fünftüriger, fünf- oder siebensitziger Crossover der Mittelklasse; Länge: 4,68 Meter, Breite 1,84 Meter (mit Außenspiegeln: 2,07 Meter), Höhe: 1,72 Meter, Radstand 2,71 Meter, Kofferraumvolumen: 575 – 1.396 Liter

1,5-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner als Generator für die beiden E-Motoren, 116 kW/158 PS, max. Drehmoment 250 Nm, Elektromotoren: Vorderachse: 150 kW/204 PS, 300 Nm, Elektromotor Hinterachse: 100 kW/136 PS, 195 Nm. Systemleistung 157 kW/214 PS, Allradantrieb, Ein-Gang-Automatik, Vmax: 180 km/h, 0 – 100 km/h: 7,0 s, Verbrauch (WLPT): 6,7 – 6,3 Liter/100 km, Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM, CO2-Emissionen: 141 – 145 g/km; Preis: ab 45.900 Euro.

Technische Daten – Nissan Ariya e-4orce

Fünftüriger, fünfsitziger Crossover der Mittelklasse; Länge: 4,60 Meter, Breite: 1,85 Meter (mit Außenspiegeln 2,17 Meter), Höhe: 1,66 Meter, Radstand 2,78 Meter, Kofferraumvolumen: 415 Liter, Zuladung: 340 – 396 kg, Anhängelast: 1.500 kg

Zwei Elektromotoren, 225 kW/306 PS, maximales Drehmoment: 600 Nm, Lithium-Ionen-Batterie (netto 87 kWh), Reichweite nach WLTP: 459 – 500 km, Ladeleistung: AC bis 22 kW, DC bis 130 kW, Allradantrieb, Eingang-Automatik, Vmax: 200 km/h, 0 – 100 km/h: 5,7 s, Normverbrauch nach WLPT: 19,8 – 20,4 kWh/100 km, CO2-Emission: 0 g/km; Preis ab: 57.490 Euro.

Rudolf Huber/SP-X