Wind in den Haaren – Maserati Grancabrio

SP-X/Modena. Maserati bietet seinen Granturismo nun auch in einer offenen Variante an. Das Grancabrio ist in zum Start in der Top-Motorisierung „Trofeo“ mit dem 404 kW/550 PS starken 3,0-Liter-V6-Turbobenziner, Achtgangautomatik und Allradantrieb zu haben. Das Stoffdach faltet sich in 14 Sekunden hinter den vier Sitzen zusammen, während der Fahrt funktioniert das bis Tempo 50. Ein Nackenwärmer sorgt serienmäßig für Komfort, optional schützt ein Windstopper vor Zugluft. Die Preise dürften oberhalb von 225.000 Euro starten.

Nach dem Coupé bringt Maserati nun die Cabrio-Variante seines Sportwagens Foto: Maserati

Zu einem späteren Zeitpunkt dürfte die Stellantis-Tochter die anderen Motoren aus dem Coupé auch für das Cabrio zur Verfügung stellen. Die geschlossene Variante gibt es aktuell mit einer 365 kW/490 PS starken Ausführung des V6-Motors sowie mit einem 560 kW/761 PS starken E-Motor.

Holger Holzer/SP-X