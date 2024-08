Wildpferde als Drahtesel – E-Bikes von Ford

Anzeige

SP-X/Dearborn. Ford will zwei gemeinsam mit dem Fahrradhersteller N Plus entwickelte Pedelec-Modelle als Hommage an die Autoikonen Mustang und Bronco auf den Markt

Ford will noch dieses Jahr ein Pedelec auf den Markt bringen, das auf den Ur-Mustang verweist Foto: Ford

bringen. Beim Mustang handelt es sich um ein vollgefedertes Pedelec mit Mountainbike-ähnlicher Geometrie. Auffällig ist die rote Rahmenlackierung mit Mustang-Schriftzug und galoppierendem Wildpferd. Als weitere Hommage an den Ur-Mustang steht das Rad auf 27,5 Zoll großen Speichenrädern mit breiten und chromglänzenden Felgen sowie Semislicks von Pirelli.

Das Cockpit der Ford-Pedelecs bietet ein großes Display Foto: Ford

Ein 750-Watt-Nabenmotor treibt nur das Hinterrad an. Das 85 Newtonmeter starke Aggregat soll bis 45 km/h unterstützen. Damit würde das Bike in Deutschland in die Kategorie der zulassungspflichtigen S-Pedelecs fallen. Ein im Rahmen integrierter Akku soll eine Reichweite von rund 100 Kilometern ermöglichen. Zur Ausstattung gehören ein großes Farbdisplay am Lenker, hydraulische Vierkolbenbremsen und eine Kettenschaltung.

Auch zum Bronco hat Ford ein Pedelec-Pendant entwickelt Foto: Ford

Technisch ähnlich ausgestattet ist das E-Bike Bronco, das optisch schon fast an eine Enduro erinnert. Stollenreifen, längere Federwege und ein Sattel im Sitzbankstil unterstreichen den Offroad-Charakter. Weitere Besonderheiten sind der Bronco-Schriftzug und das bockende Wildpferd mit in die Luft gestreckten Hinterhufen.

Noch in diesem Jahr sollen die E-Bikes von Ford zu Preisen ab umgerechnet rund 3.700 Euro in den USA erhältlich sein. Ob Bronco und Mustang als Pedelecs auch nach Europa kommen, ist noch nicht bekannt.

Mario Hommen/SP-X