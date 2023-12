Wieder auf dem Weg zu 70 Millionen – Pkw-Weltmarkt

Der Pkw-Weltmarkt wächst Foto: VW

SP-X/Brüssel. Die weltweiten Neuwagenverkäufe legen zu. In den ersten drei Quartalen wuchs der Markt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 52,92 Millionen Fahrzeuge, wie der europäische Branchenverband ACEA errechnet hat. Fast jeder zweite Pkw wurde in Asien zugelassen (25,8 Millionen), allein in China rollten 15,6 Millionen Fahrzeuge neu auf die Straße. Die EU bleibt hinter den USA mit 9,22 Millionen Neuzulassungen die globale Nummer drei: 7,94 Millionen Fahrzeuge entsprechen einem Plus von knapp 17 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten 2022.

Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürften die Pkw-Neuzulassungen 2023 nach der Pandemie-Delle damit wieder die 70-Millionen-Grenze überschreiten. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2017, als weltweit 79,6 Millionen Pkw neu zugelassen worden. Im ersten Corona-Jahr 2020 sank die Zahl auf 63,8 Millionen Einheiten.

Holger Holzer/SP-X