Wenn der Lebenspartner zum Alptraum wird – Umfrage zu den schlimmsten Beifahrern

SP-X/Hamburg. 36 Prozent der deutschen Autofahrer hält den eigenen Partner für den schlimmsten Beifahrer. Dies war zumindest der im Rahmen einer Umfrage der Tankstellenkette HEM von Autofahrern am häufigsten genannte nervende Beifahrer-Typ,. Nach dem Partner folgen mit 21 Prozent die eigenen Eltern, die Kinder (10 %) sowie mit jeweils 7 Prozent Schwiegereltern und Freunde. Als besonders störende Verhaltens-Typen wurden Besserwisser und Kritiker (53 Prozent) genannt. Dahinter folgen Angsthasen (30 %), Raucher (21 %), Quasselstrippen (14 %) und Möchtegern-DJs (13 %). Doch es gibt auch Eigenschaften, mit denen Beifahrer punkten können. Bei 33 Prozent der Befragten sind erfahrene Führerschein-Inhaber beliebt. Als Stimmungsmacher (40 %), Gesprächspartner (50 %) oder menschliche Einparkhilfe (32 %) werden Beifahrer ebenfalls positiv wahrgenommen.

Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass in der Rolle des Beifahrers 79 Prozent einen gelassenen und aufmerksamen Fahrer bevorzugen. Zudem sehen sich 81 Prozent lieber in der Rolle des Fahrers. Nur 19 Prozent gaben an, sich als Beifahrer am wohlsten zu fühlen.

Mario Hommen/SP-X